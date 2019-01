Toninelli | “Non me ne frega nulla del video di Bonafede | ma di ciò che fa Tav? Se

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Non può cadere questo governo, che sta facendo cose rivoluzionarie. C’è un ribaltamento totale del fare politica. “Governo del popolo” non è una frase tanto per dire”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo, intervenuto a Omnibus, su La7. Il politico del M5s, incalzato dalla conduttrice Alessandra Sardoni, risponde sulla questione: “Il M5s è sempre stato contro un’opera che è uno spreco assoluto di denaro, ma siccome siamo persone coerenti e perbene, abbiamo fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno. Solo il buco nella montagna costa 11 miliardi di euro. Non è vero che l’analisi costi-benefici è segretissima, stiamo facendo una cosa molto complessa. Non è che, se mi arriva un documento, lo timbro e lo protocollo immediatamente. Lo stiamo analizzando coi miei tecnici, ci vorranno pochi ...