Terremoto in Romagna | l’esperto | “E’ l’ennesima scossa di avvertimento | se lo ignoriamo

Terremoto in Romagna - la placca Adriatica scende sotto l'Appenino : Alle 00:03 di oggi, un Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito l'Emilia Romagna. L'epicentro era sul litorale, tra Ravenna e Cervia. I geologi non sono ancora in grado di indicare quale sia la faglia coinvolta perchè il Terremoto è avvenuto a 25 chilometri di profondità. Non si sono verificati danni a cose o persone ma si è scatenato il panico, specialmente nelle zone più vicine all'epicentro, dove la gente, è fuggita subito dalle proprie case. ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto di oggi in Romagna - l’esperto : “Il Governo istutuisca un piano nazionale di ricostruzione di edifici vulnerabili” : Il Terremoto, di questa notte in Emilia Romagna, ci ricorda che “la regione è soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico. E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce” per evitare danni. Lo spiega Gabriele Ponzoni, ad Agenzia Stampa Italia, segretario generale della Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle associazioni ...

Terremoto Romagna : domani niente scuole chiuse a Ravenna : scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il Terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione. “Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale ...

Terremoto Romagna : Borrelli a Ravenna - “la situazione è sotto controllo” : A seguito del Terremoto registrato stanotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, si è recato a Ravenna, dove ha incontrato il sindaco, per fare il punto della situazione presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allestito nella sede della Polizia municipale. “La situazione è sotto controllo,” ha spiegato Borrelli, complimentatosi per ...

Terremoto Romagna - INGV : sisma “collegato a quello di Rimini” - ecco cosa lo ha generato : Il Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi alle 00:03 a 11 km da Ravenna è collegato a quello registrato in provincia di Rimini il 18 novembre 2018, di magnitudo 4.2: il sisma, ha spiegato all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, è stato generato “dalla placca adriatica che sta scendendo al di sotto dell’Appenino”. L’area interessata dal Terremoto è in una zona ...

Terremoto di oggi in Romagna - ecco cosa sta succedendo al Nord : “la placca Adriatica scende sotto l’Appennino - a Ravenna possibili scosse di magnitudo 6” : Il Terremoto di magnitudo 4.3 (ricalcolata stamattina dall’INGV) che alle 00:03 di oggi ha scosso la Romagna, con epicentro sulla costa tra Ravenna e Cervia, è stato il più forte degli ultimi 30 anni sul litorale romagnolo settentrionale: nelle zone più vicine all’epicentro nella notte s’è scatenato il panico e la gente è fuggita dalle abitazioni, ma fortunatamente non si sono verificati danni significativi e nessuno è rimasto ...

Terremoto in Romagna : è stata “la scossa più forte ultimi 30 anni” : “Sono gia’ partiti i controlli in tutto il nostro territorio. Questa notte e’ stata verificata la nostra struttura ospedaliera, il Santa Maria delle Croci. E si sta procedendo sia negli edifici pubblici che in quelli privati per i quali ho fatto un’ordinanza apposita per far si che si svolgano i controlli e le verifiche“: ha spiegato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in riferimento alla scossa di Terremoto ...

Terremoto in Romagna : ricalcolata la magnitudo : E’ stata ricalcolata in Mw 4.3 la magnitudo del Terremoto verificatosi a 11 km est da Ravenna, alle 00:03. I dati sono stati pubblicati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alla luce dei calcoli che vengono effettuati dopo le prime stime provvisorie. Inizialmente viene indicata la magnitudo locale (fornita in automatico dai sismometri), successivamente i sismologi rielaborano le informazioni ed elaborano la magnitudo ...

Terremoto in Romagna : inclinata croce su campanile di Bologna : Probabilmente a causa del Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi nella notte in Romagna, la croce sulla sommità del campanile della chiesa di Sant’Isaia, nel centro di Bologna, si è inclinata. Il cedimento è stato rilevato questa mattina: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un sopralluogo e per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Terremoto in Romagna: inclinata croce su campanile di Bologna sembra essere il primo su Meteo ...

Terremoto in Romagna : a Rimini “non si segnalano criticità o danni” : A seguito de Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi nella notte in Romagna, a Rimini “non sono segnalati al momento criticità o danni“: ciò emerge dai riscontri delle scorse ore a cui faranno seguito, spiega il Comune, “le ricognizioni programmate da parte delle squadre gia’ predisposte di tecnici comunali e di Anthea che saranno completate nelle prossime 24 ore“. L’amministrazione comunale spiega che ...

Terremoto in Romagna : il Capo Dipartimento della Protezione Civile a Ravenna : A seguito dell’evento sismico registrato stanotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì–Cesena, il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, sarà alle 12.30, a Ravenna dove incontrerà il sindaco e le strutture operative del territorio per fare il punto della situazione presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allestito nella sede della Polizia municipale. L'articolo Terremoto in Romagna: il ...