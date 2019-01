Terremotati Etna | Ard Discount dona alimenti e beni di prima necessità

Sisma Etna - governo vuole sospendere mutui per i Terremotati : In manovra ci sarebbero 850 milioni come prima risposta al dissesto idrogeologico, e altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici. Inoltre, come annunciato in conferenza stampa a Catania dal vicepremier Salvini, il ministro Bussetti garantirà 20 milioni per la riapertura degli edifici scolastici, qualora fossero stati danneggiati dal Sisma.Continua a leggere