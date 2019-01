Teatro Stabile del Veneto omaggia Pina Bausch

In via Ferrante Fornari il primo Teatro Stabile di Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... spaziando dal genere comico al drammatico registravano buoni affari proponendo opere in prosa di Goldoni, Alfieri, Pellico, Ferrari, Dumas e altri autori oggi dimenticati, "vaudevilles", spettacoli ...