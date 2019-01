Tav | maggioranza in fibrillazione Si tratta su autonomia ma pronta fronda M5s

Tensione nella maggioranza per la Tav e una serata Salvini-renziani : Una cena evento sulla Giustizia diventa occasione di fibrillazione politica. Basta l'annuncio della presenza di Salvini, Maria Elena Boschi e Bonifazi e c'è chi insinua un asse Salvini-Renzi. 'Ridicolo' commentano i renziani. 'Illazioni e chiacchiere per il leader ...

Restano tutti da decidere i punti di divisione nella maggioranza. Tav ma anche cannabis : Sulla Torino-Lione i Cinquestelle pronti a mettere la pietra tombale se relazione della Commissione per l'analisi costi- benefici boccerà il progetto mentre la Lega insiste per il referendum -

Dal Tav alla cannabis - maggioranza divisa. Di Maio minimizza : 'Nessuna crepa nel governo' : Restano gli attriti nell'esecutivo in vista del rush finale su pensioni, a 'quota 100', e reddito di cittadinanza,, per la 'norma anti-divano', con il decreto che giovedì sarà in Cdm -

Tav - disaccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Tav e trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

Luigi Di Maio : 'Gli espulsi M5s sTavano già fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi' : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei ...

La Tav pone l'Appendino ad un bivio : addio alla maggioranza o parte di città : La manifestazione No Tav prevista per l'8 dicembre ha scatenato grande tensione tra Appendino e i suoi consiglieri che la vorrebbero in prima linea in veste ufficiale. Ecco gli scenari che si pongono ...