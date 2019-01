Tabellone Europei volley 2019 | i possibili accoppiamenti dai gironi alla fase ad

oasport

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L’Italia è stata molto sfortunata in occasione del sorteggio deglidimaschile e ha pescato le avversarie peggiori: la Francia e la Bulgaria. Gli azzurri erano già certi di evitare altre corazzate come Polonia, Russia, Serbia in quanto erano inserite nella nostra stessa fascia ma si temeva di prendere i transalpini e i verdi: detto, fatto. La rassegna continentale incomincerà dunque in salita per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere con i Galletti di Earvin Ngapeth e con la compagine dell’Est di Tsvetan Sokolov (e si parla di un possibile rientro di Matey Kaziyski). Le altre tre formazioni della Pool A sono inveceportata (Portogallo, Grecia, Romania) ma i ragazzi di Chicco Blengini non dovranno sottovalutare nemmeno queste avversarie, l’obiettivo è naturalmente quello di ottenere il miglior piazzamento in classifica per ottenere un ...