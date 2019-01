Tabellone Australian Open 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale Avanzano Nadal

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanza Andreas Seppi : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO TURNO Tsitsipas ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : la Halep sopravvive alla Kanepi - avanti entrambe le Williams. Azarenka out : Non ci sono particolari scossoni all’interno del tabellone femminile nella seconda giornata degli Australian Open 2019. Quasi tutte le teste di serie, con poche eccezioni, sono arrivate al secondo turno. Il principale brivido lo regala Kaia Kanepi, che per un’ora abbondante sembra poter mettere di nuovo in pericolo la permanenza di Simona Halep nel torneo, dopo averla estromessa dagli US Open pochi mesi fa. Melbourne, però, non è New ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Sharapova in carrozza - bene Wozniacki e Kerber - fuori Ostapenko e Goerges : Giorno di esordi in quel di Melbourne per la prima giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Le temperature in Australia sono piuttosto alte e giocatori e giocatrici devono affrontare anche questa variabile non certo trascurabile per la massimizzazione della propria prestazione. Nel tabellone femminile un day-1 in cui sono state tante le conferme ma anche alcune sorprese non sono mancate. Sharapova, Kerber Wozniacki PASSEGGIANO – ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : buona la prima per Federer e Nadal - l’uscita di scena di Murray - fuori Isner : La prima giornata del tabellone maschile degli Australian Open è andata in archivio e le emozioni non sono mancate. Sul cemento di Melbourne i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina si sono esibiti in cerca del risultato pieno. Nadal E Federer OK – Era il giorno dell’esordio dei due monumenti della disciplina: Rafael Nadal (n.2 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo). Le attese non sono state deluse e i due ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Novak Djokovic : tante insidie verso la semifinale con Zverev : Nel 2018 Novak Djokovic si presentava a Melbourne da testa di serie numero quattordici. Un anno dopo è cambiato tutto e il serbo è tornato in vetta al ranking ATP e questa volta agli Australian Open è lui il numero uno del seeding e principale favorito per la vittoria finale nel primo Slam dell’anno. Djokovic ha trionfato per sei volte in carriera in Australia e in questa edizione potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Camila Giorgi : primi due turni non complessi - la vera sfida può essere con Karolina Pliskova : Camila Giorgi torna agli Australian Open da testa di serie numero 27. L’azzurra, proveniente da un anno in cui ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, è nuovamente l’unica rappresentante italiana nello Slam di Melbourne. Il tabellone che le si presenta davanti, almeno fino al terzo turno, non presenta grandi ostacoli. Al primo turno, la nativa di Macerata incrocerà il proprio destino con quello della slovena Dalila Jakupovic. ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...