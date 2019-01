Supercoppa Italiana Juventus-Milan | programma | orario | tv e streaming Diretta sulla RAI

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Milan : quote. Bianconeri senza Mandzukic - Supercoppa Italiana - : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: le scelte dei due allenatori per la Supercoppa Italiana, partita secca che si gioca a Jeddah.

LIVE Juventus-Milan - Supercoppa Italiana in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si gioca Juventus-Milan, match che assegna la Supercoppa Italiana 2019 di calcio. Le due squadre si affronteranno sul campo neutro di Jeddah (Arabia Saudita), in palio il primo trofeo della stagione: i bianconeri avevano conquistato scudetto e Coppa Italia la scorsa primavera, dunque se la dovranno vedere con i rossoneri che avevano già battuto nella finale della coppa nazionale. I ragazzi di Massimiliano ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : probabili formazioni - schemi tattici e ballottaggi : Siamo arrivati al grande giorno. Questo pomeriggio, alle ore 18.30 italiane, si assegnerà il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il calcio nostrano. Juventus e Milan, infatti, si contenderanno la Supercoppa Italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City. La sfida metterà di fronte due squadre in un momento della stagione decisamente differente. La Juventus ha chiuso la prima parte del ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : le scelte di Allegri e Gattuso - le probabili formazioni : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: domani le due squadre si affronteranno a Gedda per il primo titolo stagionale Supercoppa Italiana, domani sarà il giorno di Juventus-Milan. Le due squadre si affronteranno in quel di Gedda per il primo trofeo stagionale. Dopo le tante polemiche per la disputa della gara in Arabia Saudita, le parole lasceranno spazio ai fatti, domani sapremo chi avrà la meglio nell’incontro tra due delle big ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...