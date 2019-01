Supercoppa Italiana, il Milan esclude Higuain dalla foto rito di rito, rottura confermata?

blogitalia.news

: Manca solo un giorno alla #Supercoppa! ?? Scopri il programma della giornata qui ?? - SerieA : Manca solo un giorno alla #Supercoppa! ?? Scopri il programma della giornata qui ?? - juventusfc : Voci da Gedda... e microfono ?? a @bonucci_leo19 , @emrecan_ , @PauDybala_JR e @13Szczesny13 !… - juventusfc : ?? @PauDybala_JR è uno dei cinque giocatori - insieme a Del Piero, Shevchenko, Tevez ed Eto’o - ad aver segnato il… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Dal proprio account ufficiale, ilmostra ladi gruppo della squadra con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, solo un escluso:Sul proprio profilo Twitter ilha pubblicato unadi gruppo con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, dove non era però presente il Pipita. Un segnale sicuramente importante sul fronte mercato:viene da tempo accostato al Chelsea nell’ambito di una trattativa che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto con la Juventus.I malumori del ‘Pipita’ sembrano trovare riscontro nella sua assenza in unadove figurano tutti gli altri membri della rosa rossonera, compreso Riccardo Montolivo, tenuto ai margini da Gattuso in questa prima parte di stagione.Da valutare a questo punto anche la presenza dell’argentino questa sera in, ...