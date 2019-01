Supercoppa alla Juventus: 1-0 al Milan

: Manca solo un giorno alla #Supercoppa! ?? Scopri il programma della giornata qui ?? - SerieA : Manca solo un giorno alla #Supercoppa! ?? Scopri il programma della giornata qui ?? - juventusfc : La rifinitura dei bianconeri. Le ultime news da Gedda alla vigilia della #Supercoppa - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: '@SamiKhedira ha passato i primi mesi della stagione giocando poco a causa di tanti infortuni.… -

Lasi aggiudica il primo trofeo della stagione battendo a Gedda il(1-0) nella(è l'8a). Sorpresa nell'immediata vigilia:Higuain (in mezzo al tormentone mercato) parte in panchina, titolare Cutrone. Chance per Douglas Costa e Cancelo in avvio,ma ilè ben messo in campo. Girata acrobatica di Ronaldo (43') vicina al palo. Buon approccio rossonero nella ripresa:un sinistro di Cutrone (48') si stampa sulla traversa. Ma al 61' Pjanic trova l'assist per Ronaldo. Entra Higuain (71'), poco dopo espulso Kessie.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)