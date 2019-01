Suburra 2 esce il 22 febbraio I nuovi personaggi

davidemaggio

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)- Federica Sabatini (Nadia)Manca sempre meno all’esordio della seconda stagione di. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, la serie italiana con protagonisti Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini potrà essere seguita in streaming su Netflix a partire da venerdì 222019. Ottoepisodi, la cui narrazione partirà circa tre mesi dopo gli eventi che hanno caratterizzato la prima stagione. Grazie al teaser diffuso nelle scorse ore è stato possibile scoprire le new entry del cast.Oltre al terzetto composto da Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini), il pubblico ritroverà l’intrigante Sara Monaschi, interpretata da Claudia Gerini, il politico Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e il boss Samurai (Francesco Acquaroli). Non mancheranno nemmeno Livia (Barbara Chichiarelli), ...