Strage Bologna | agli atti del processo le memorie di parte civile su tesserini

Bologna - tir con freni rotti sull'A1 : Strage evitata grazie all'intervento della polizia : Quella di cui si sta per parlare è un'altra di quelle notizie che sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia se non fosse stato per l'intervento tempestivo della polizia e la grande capacità dell'autista di un tir che si trovava a circolare sull'autostrada A1, nel tratto che va da Firenze a Bologna. Una notte di paura per l'autista di un tir, che si è reso conto di avere i freni rotti, mentre stava circolando sul tratto per il ...