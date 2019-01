Stati Generali | gli interventi dei membri CIO e dei componenti della Giunta Nazionale

Stati Generali dello sport : è disgelo tra Coni e Governo : ... che già nell'intervista di oggi sulla Gazzetta aveva aperto a un dialogo col Coni , ha risposto: 'Non c'è nessuna volontà di fare intrusione da parte della politica. Il Coni resta nella sua assoluta ...

Fiere : Italia Legno Energia - ad Arezzo gli Stati Generali della filiera : Arezzo , 7 gen. (Lab Italia ) - Tutto esaurito per l’edizione numero 3 di Italia Legno Energia (alla[...]

A Dubai - gli ' Stati generali' del calcio. Infantino : 'Sul Var non si torna indietro' : L'economia legata al suo mondo può essere paragonato al Pil di un paese importante e cresce a ritmi doppi rispetto al resto dell'economia mondiale', ha concluso. Il Var va avanti - Infantino ha ...

Abruzzo : a Teramo Stati Generali del Turismo e Food Experience : Teramo , 14 dic. (Labitalia) - Al via gli Stati generali del Turismo e Food Experience Abruzzo che s[...]

La Tv delle Ragazze : il meglio degli Stati Generali stasera su Rai 3 : stasera andrà in onda un estratto con il meglio del programma condotto da Serena Dandini, che ripercorrerà le scene più belle mostrate nelle quattro puntate.

Stati Generali agricoltura - Rosa : operazione elettorale : Ritardi su ritardi che bloccano un settore che dovrebbe essere traino per l'economia regionale. Il limbo in cui si trova l' agricoltura lucana è dovuto anche al fatto che numerosi bandi sono bloccati, ...

Foligno - gli Stati Generali delle rievocazioni storiche fanno centro : 'Serve una rete extraregionale' : Foligno Costituire un'associazione delle rievocazioni storiche umbre, così come si era cercato di fare anche in passato. È questa la sintesi dell'incontro "In viaggio nel tempo " l'Umbria delle ...