Stanco | silenzioso e rassegnato Così l' abbiamo riportato a casa

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Cesare Battisti ha capito che era la fine quando ci ha visto nell'ufficio dell'Interpol. Si è letteralmente accasciato su una sedia con una smorfia come se pensasse: Mi hanno beccato". Il primo dirigente di polizia, Emilio Russo, raccontaal Giornale lo storico arresto della primula rossa. Assieme al vice questore Giuseppe Codispoti e all'appuntato della Guardia di finanza Sandro Piatto ha seguito le tracce dell'ex terrorista dal Brasile alla Bolivia riportandolo in Italia dopo 37 anni di latitanza.Come lo avete catturato?"Grazie a un'attività di polizia vecchio stile. Prima con una serie di controlli sui tabulati telefonici e sulle celle agganciate dal numero di cellulare utilizzato da Battisti.ristretto il cerchio a due quartieri della città boliviana di Santa Cruz, Urbari e Santa Rosita. E poimonitorato il territorio con pattugliamenti in borghese. ...