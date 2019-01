Spread in forte calo in zona 250

Borsa - Milano apre in forte rialzo - FtseMib +2 - 59% - Spread giù a 288 : Roma, 26 nov., askanews, - Le crescenti voci di un obiettivo di deficit più basso da parte del Governo italiano sembrano piacere alla Borsa di Milano che apre la settimana in forte rialzo mentre lo ...

Lo Spread apre in forte calo a 291 punti : Lo spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdì scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei ...

Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì

Spread cala dopo bocciatura Ue su Manovra : 312 punti Btp-Bund/ Piazza Affari forte - sale fiducia dei mercati - IlSussidiario.net : Spread cala dopo la bocciatura della Ue per la Manovra italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Piazza Affari chiude in forte calo e lo Spread a 327 punti : Milano, 20 nov., askanews, - Chiusura in pesante calo per Piazza Affari e per le altre Borse europee - con Wall Street intonata negativamente - alla vigilia del verdetto della Commissione europea ...

Lo Spread agita anche Francoforte : "L'aumento dello spread in un paese dell'Ue è motivo di preoccupazione sulle banche". Daniele Nouy, presidente del Supervisory board della Bce, parla in Commissione problemi economici e finanziari all'Europarlamento. E le sue suonano come le parole più allarmanti sul caso Italia, alla vigilia dell'opinione della Commissione Europea che domani dovrebbe dare il suo rapporto sul debito italiano alla luce della manovra economica ...