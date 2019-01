Spotify cambia idea e avvia i test di un’altra UI dedicata agli automobilisti

Arriva Canopy. Il mago degli algoritmi di Spotify ora vuole cambiare il web - in nome della privacy : Un'assistente personale di nuova generazione. Una volta istallata, l'app consiglierà musica, libri, eventi, film, articoli ma anche luoghi, scenari, suoni. "Raccoglierà le informazioni per noi, ma non ne comunicherà all'esterno rispettando la privacy", spiega Brian Whitman in...