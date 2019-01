Spostamento polo magnetico

romadailynews

: Di Mauro dell'INGV: 'C'è qualcosa di anomalo sia in prossimità del polo magnetico, sia nelle profondità del pianeta… - ListraniG : Di Mauro dell'INGV: 'C'è qualcosa di anomalo sia in prossimità del polo magnetico, sia nelle profondità del pianeta… - romeo301981 : RT @greenMe_it: Negli ultimi 40 anni i poli magnetici si stanno muovendo a una velocità elevata causando problemi importanti alla navigazi… - mottagiuseppe1 : RT @greenMe_it: Negli ultimi 40 anni i poli magnetici si stanno muovendo a una velocità elevata causando problemi importanti alla navigazi… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)nordsi sta spostando velocemente verso la Siberia. Un fenomeno che anticipa un’inversione dei poli?Secondo uno studio pubblicato su Nature, ilnorddella Terra si sta spostando dal Canada verso la Siberia.Una migrazione osservata per la prima volta nel secolo scorso da quando gli scienziati hanno iniziato a studiare la magnetosfera terrestre.Losi è, però, velocizzato passando da 15 chilometri all’anno degli anni ‘90 ai 55 attuali.Una brusca accelerazione che preoccupa gli scienziati e che potrebbe far presagire, anche se per ora è solo un’ipotesi, ad una ”imminente”, inversione dei poli. Anche se si tratta di un fenomeno che per compiersi impiega qualche migliaio di anni.Negli ultimi 170 milioni di anni ci sono state 100 inversioni dei poli magnetici, che non avrebbero causato gravi conseguenze sul nostro pianeta.L’ultima ...