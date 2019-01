Sotto attacco | voci dal terrore | come cambia la strategia del terrorismo islamico

Nairobi - hotel Sotto attacco terroristico : 15 morti. L'obiettivo erano i cittadini Usa : L'obiettivo dell'attacco di ieri dei miliziani islamisti di al-Shabaab all'hotel Dusit di Nairobi era una conferenza alla quale avrebbero dovuto partecipare dei cittadini statunitensi. Lo hanno ...

Kenya - hotel Sotto attacco a Nairobi : sette morti e diversi ostaggi : "Stiamo conducendo un'operazione a Nairobi", ha detto ad Al Jazeera il portavoce delle operazioni militari di Al Shabaab. Il comandante della polizia di Nairobi, Philip Ndolo, ha parlato di una ...

Nascosto nell'hotel Sotto attacco a Nairobi twitta : "Se dovessi morire - dite alla mia famiglia che la amo" : "Siamo ancora in bagno, colpi d'arma da fuoco nell'edificio. Per favore, pregate per noi". Ron Ng'eno è tra gli ostaggi bloccati nell'hotel Dusit di Nairobi. In seguito all'attacco rivendicato da Al Shabaab, che è costato la vita a tre persone, alcuni dei clienti dell'albergo si sono nascosti tra le stanze della struttura. "Se dovessi morire, amo il Signore e credo che andrò in paradiso. Per favore, dite alla mia famiglia ...

Claudio Baglioni Sotto attacco - tra accuse e difese : da Costanzo a Renzi : Il direttore artistico del 'Festival di Sanremo 2019' finisce nel mirino per le sue dichiarazioni sui migranti della Sea...

Migranti - Trump : "Democratici lavorino su problema - sicurezza nazionale Sotto attacco" : 'Spero che i democratici si ritrovino e lavorino su un problema che riguarda la compassione ma anche la sicurezza nazionale. In un certo senso siamo sotto attacco, sicuramente lo siamo dalle bande ...

Sanremo - Baglioni Sotto attacco social. Direttrice Rai1 'Solito comizio'. L ad Salini 'Piena collaborazione con direttore artistico' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

Sanremo - Baglioni Sotto attacco dei fan di Salvini 'Pensi a cantare'. Pd 'Basta toni squadristi' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

I funzionari di polizia : «Noi Sotto attacco degli ultras - lo Stato faccia lo Stato» : Al Corriere dello Sport Ieri sul Napolista Roberto Procaccini ha sollevato più di un dubbio sulla sapienza comunicativa di Salvini nella tristemente nota conferenza stampa di lunedì dopo il vertice calcio. “Salvini sta con gli ultras o con i poliziotti? Stavolta il ministro è incappato in un autogol comunicativo, vuole tenere assieme due mondi inconciliabili”. La linea morbida con gli ultras, di fatto sdoganata da Salvini, incontra davvero ...

Trivelle - Legambiente : anche Adriatico e Sicilia Sotto “attacco” : “Il rischio di nuove trivellazioni di petrolio è nazionale: non è solo il Mar Ionio ad essere sotto attacco delle compagnie petrolifere, anche l’Adriatico centro meridionale e il canale di Sicilia sono oggetto di richieste di prospezione e ricerca di petrolio nei fondali marini. Dal Governo di M5S e Lega che insieme a noi hanno sostenuto il Sì alla campagna referendaria del 17 aprile 2016 contro le trivellazioni di petrolio ci aspettiamo 5 ...

Coinbase e blockchain di Ethereum classic Sotto attacco : Un miner avrebbe effettuato un attacco contro una delle criptovalute più diffuse e capitalizzate al mondo: dopo aver individuato quella che potrebbe essere un'offensiva mirata contro la tecnologia di Ethereum classic, la piattaforma di trading crypto Coinbase si è vista costretta a bloccare gli ...

Gabriel Garko Sotto attacco per una foto negata : lui risponde così : Da sempre riservato e molto attento alla sua privacy, Gabriel Garko è finito al centro delle polemiche a causa di una foto negata ad un fan. L’attore si trovava in vacanza e non avrebbe gradito le eccessive attenzioni di alcuni fan, che hanno prima cercato di fare una foto con lui e, davanti al suo rifiuto, hanno tentato di immortalarlo di nascosto. A svelarlo è stato un follower di Instagram che ha commentato uno scatto dell’attore, ...

Via libera alle trivelle sul mar Ionio : il governo Sotto attacco respinge le accuse : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Transitorio magistrali Sotto attacco : Quando il governo ha varato il Transitorio per i diplomati magistrali lo ha fatto per evitare i ricorsi dei controinteressati. Questa la motivazione che riecheggia ancora nelle stanze della VII Commissione Istruzione e Cultura di Camera e Senato. Il timore era che una riapertura delle Gae potesse scatenare un’ondata ‘ricorsista’ dagli effetti devastanti. A giudicare dalla reazione dei controinteressati che, assistiti da uno ...

Rifiuti Roma - assenteismo - roghi - vandali : il dossier del Campidoglio in Procura. “Unica cabina di regia - noi Sotto attacco” : assenteismo, cassonetti dati alle fiamme, vandalismo. In una parola “boicottaggio”. Il Campidoglio si sente sotto attacco. Così, dopo la contestazione subita la notte di Capodanno e la lettera dell’associazione dei presidi che minaccia la non riapertura delle scuole, Virginia Raggi è al lavoro su un dossier da presentare alla Procura di Roma che fotografa lo stato dell’arte della raccolta dei Rifiuti a Roma ed evidenza alcune “stranezze”. Il ...