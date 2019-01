Sorbillo dopo la bomba | «Sono demoralizzato ma non lascio Napoli E domani pizza della

Napoli - Gino Sorbillo davanti alla sua pizzeria : “Dopo l’incendio non poteva mancare la bomba” : “Dopo l’incendio, non poteva mancare la bomba”. È il commento amaro di Gino Sorbillo, che durante la notte si è precipitato davanti alla sua pizzeria dopo l’esplosione che l’ha colpita, fortunatamente senza ferire nessuno. Video Facebook/Gino Sorbillo L'articolo Napoli, Gino Sorbillo davanti alla sua pizzeria: “Dopo l’incendio non poteva mancare la bomba” proviene da Il Fatto Quotidiano.