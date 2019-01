Sorbillo | bomba devasta la storica pizzeria di Napoli Il proprietario | «Non smetterò di

Napoli - bomba contro l'ingresso della pizzeria Sorbillo : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo all'ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un brand ormai riconosciuto, cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero.Lo stesso ...

Una bomba è esplosa davanti alla storica pizzeria Sorbillo di Napoli : Una bomba è esplosa davanti all’ingresso della pizzeria Sorbillo di via Tribunali a Napoli, una delle più famose e storiche della città. L’esplosione, che è stata sentita in buona parte del quartiere, ha comportato qualche danno all’ingresso, ma nessun ferito.

Sorbillo - bomba devasta la storica pizzeria di Napoli. Gino : «Ma non smetterò di amare questa città» : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo...

Bomba davanti alla storica pizzeria Sorbillo - nel centro di Napoli - : Roma, 16 gen., askanews, - Una 'Bomba' è stata fatta esplodere nella notte nel centro di Napoli davanti la pizzeria storica di Gino Sorbillo in Via dei Tribunali. Non si registrano feriti. Sul posto ...

Napoli - "bomba" davanti la storica pizzeria Sorbillo in centro : Roma, 16 gen., askanews, - Una "bomba" è staa fatta esplodere nella notte nel centro di Napoli davanti la pizzeria storica di Gino Sorbillo in Via dei Tribunali. Non si registrano feriti. Sul posto ...

Una bomba è esplosa davanti alla storia pizzeria Sorbillo di Napoli : Una bomba è esplosa davanti all’ingresso della pizzeria Sorbillo di via Tribunali a Napoli, una delle più famose e storiche della città. L’esplosione, che è stata sentita in buona parte del quartiere, ha comportato qualche danno all’ingresso, ma nessun ferito.

Napoli. Bomba davanti alla storica pizzeria Sorbillo : solidarietà sui social : Boato nella notte nel centro storico. Una Bomba è esplosa davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo. Nessun danno a persone,

Choc a Napoli - bomba devasta la storica pizzeria Sorbillo : 'Ma non smetterò di amare questa città' : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo all'ingresso della ...

Choc a Napoli - bomba devasta la storica pizzeria Sorbillo : «Ma non smetterò di amare questa città» : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo...