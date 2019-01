Sony annuncia la fotocamera a6400 con schermo ribaltabile che registra video in 4K

Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4 - che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 : Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4. L'articolo Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4, che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia cuffie - dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 : Non ci sono solo smart TV nel CES 2019 di Sony, ma anche numerose novità in campo audio, con speaker, cuffie e impianti audio per la macchina. L'articolo Sony annuncia cuffie, dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Il producer di Sony Japan Studio parla di un titolo non ancora annunciato per il 2019 : Sony Interactive Entertainment Japan Studio ha da poco pubblicato con successo Astro Bot Rescue Mission, ma nonostante questo lo Studio non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Come riporta TWINFINITE, il director di Sony Interactive Entertainment Japan Studio Teruyuki Toriyama ha affermato che nel 2019 vedremo un nuovo titolo non ancora annunciato. Toriyama ha lavorato sul già citato Astro Bot Rescue Mission, Déraciné, Bloodborne e si ...

La divisione mobile di Sony preannuncia il licenziamento di 200 dipendenti in Europa : Sony licenzierà 200 dipendenti della sede di Lund in Svezia; l'operazione verrà finalizzata entro marzo 2019. L'articolo La divisione mobile di Sony preannuncia il licenziamento di 200 dipendenti in Europa proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia il Mega Pack PlayStation VR : Fin dal lancio nel 2016, PlayStation VR (PS VR) ha reso il sogno della Realtà Virtuale a portata di tutti, permettendo ai giocatori di immergersi in mondi fantastici. Sony Interactive Entertainment presenta il Mega Pack PS VR: un nuovo bundle che contiene tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare la tua avventura nel mondo della realtà virtuale. Vivi la realtà virtuale con il Mega Pack PlayStation VR di ...

Universo Spider-Man - annunciati due film Sony per il 2020 : Siamo in un momento di particolare fermento per i film tratti dai fumetti: Disney-Marvel infatti si appresta a concludere la sua prima decennale fase con Avengers 4 e Warner-Dc Comics cerca di risollevare le sorti del suo Universo puntando su Joker e Harley Quinn (annunciando il titolo completo del film Bird of Prey And the Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn). Nel frattempo Sony, sfruttando i suoi diritti residuali sul mondo ...

PlayStation VR : Sony annuncia le nuove promozioni del Black Friday : Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) continua le sue offerte del Black Friday, rivelando nuovi, incredibili sconti per l'hardware PlayStation VR (PS VR) e una riduzione di prezzo su un'ampia gamma di giochi per PS VR e PlayStation 4. Offerte Starter Pack PS VR e non solo Lo Starter Pack PS VR offre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a immergerti in mondi incredibili e coinvolgenti: tra il 19 novembre e il 2 ...