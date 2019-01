«Sono stato aggredito da fascisti perché facevo il mio lavoro»

C’è stato un attentato suicida a Manbij - in Siria; Sono morti anche dei militari statunitensi : La coalizione anti-ISIS che sta combattendo in Siria ha detto che alcuni soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco suicida a Manbij, città siriana sotto il controllo della coalizione: non ha specificato quanti siano i morti, anche se funzionari

La rivelazione shock di un ex Inter : “Sono stato in coma 6 giorni” : L’ex Inter Stephane Dalmat ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, l’ex calciatore ha deciso di raccontare un episodio shock che gli ha cambiato la vita, ecco l’Intervista rilasciata RMC Sport: “A fine carriera ho sofferto di depressione e ho avuto seri problemi personali. Per sei anni non ho fatto nulla, poi un anno e mezzo fa ho avuto un incidente in scooter a Bordeaux: quasi nessuno lo sa, solo la mia ...

Briatore alla cena con Salvini e i renziani : 'Non pago - Sono stato invitato' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ammaraggio fiume Hudson - Sono stato pilota anch’io e so quanto vale la manovra di Sully : Tutto quello che è stato detto sul comandante “Sully” Sullenberger (anche nel film prodotto e diretto da Clint Eastwood) e sull’Ammaraggio sul fiume Hudson del 15 gennaio 2009 forse non rende ancora abbastanza onore al quel suo processo mentale che nel breve volgere di quei tre minuti cruciali fece la differenza tra la vita e la morte di 155 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Sullenberg e il primo ufficiale Jeffrey ...

Giorgetti : 'Gli stadi chiusi Sono una sconfitta dello Stato' - : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è intervenuto al convegno sulla sicurezza nello sport a Reggio Emilia. Dopo gli ululati di dicembre a Koulibaly, ieri, 13 gennaio, il match di Coppa ...

Ferrero : "Genova? C... di città" - poi si scusa : "Sono stato frainteso" : I Genovesi, si sa, sono un popolo strano. Strano, stanco e mugugnone, profeta del 'maniman' e del 'tanto peggio, tanto meglio'. Tra genovesi, capita spesso e volentieri di parlare male della propria ...

Paolo Del Debbio : «A marzo torno in tv. Me ne Sono stato zitto e buono ad aspettare il mio turno» : Paolo Del Debbio “A marzo torno in tv, stiamo lavorando a un programma“. A parlare è Paolo Del Debbio che, salvo qualche ospitata a Cartabianca su Rai 3, manca sul piccolo schermo da maggio dello scorso anno, quando chiuse definitivamente la sua avventura con Quinta Colonna su Rete 4. La definì una sorta di epurazione dei ’sovranisti’ come lui da Mediaset, ma ora – tanto per citare uno a caso, Salvini – la ...

Battisti arrestato - post choc dell'assessore-scrittore : 'Sono contro il carcere - per chiunque' : Violenza sessuale? Omicidi? Rapine? Per nessuno di questi reati, Christian Raimo , scrittore diventato assessore municipale, a Roma, prevederebbe il carcere. E neanche l'ergastolo. L'esponente di ...

Giampiero Galeazzi/ 'Sono stato tradito : ho subito una grossa ingiustizia nella mia vita' - Domenica In - : Giampiero Galeazzi ripercorre a Domenica In l'ingiustizia subita da ragazzo: 'Non mi hanno portato alle Olimpiadi, resta una ferita aperta'

Battisti arrestato - Ferrero : «Depistaggio di massa - il vero problema Sono i ricchi» : ' Battisti ? Solo un depistaggio di massa, il vero problema sono i ricchi'. Lo dice all'Adnkronos Paolo Ferrero , ex deputato ed ex segretario di Rifondazione Comunista, a proposito della cattura in ...

