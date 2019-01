Siria - bomba al ristorante : 16 morti - 4 sono soldati Usa L’Isis rivendica l’attacco Il momento dell’esplosione : Kamikaze in un ristorante a Manbij, rivendica to dal L’Isis

Siria - bomba al ristorante : 16 morti - 2 sono soldati Usa. L'Isis rivendica : Ci sono due soldati Usa e altri due feriti in un attentato , rivendica to dall' Isis , compiuto nel nord della Siria nella cittadina di Manbij . Lo riferisce la corrispondente sul posto della tv ...

Siria - Damasco accusa ribelli : "Attacco chimico". Mosca bombarda - : Secondo le autorità Siria ne, gli insorti avrebbero utilizzato gas tossici in un attacco contro la popolazione in alcune zone residenziali. I ribelli negano responsabilità. Oltre 100 i feriti, alcuni ...

Siria - lo Stato islamico testa un nuovo tipo di autobomba : Nel secondo episodio di Assaults of the Monotheists diffuso sulla rete poche ore fa, lo Stato islamico mostra in video un'autobomba utilizzata in Siria con una configurazione abbastanza inusuale. ...