Siria | attentato Isis | 21 morti a Manbij Ultime notizie | 5 soldati Usa tra le vittime

C’è stato un attentato suicida a Manbij - in Siria; sono morti anche dei militari statunitensi : La coalizione anti-ISIS che sta combattendo in Siria ha detto che alcuni soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco suicida a Manbij, città siriana sotto il controllo della coalizione: non ha specificato quanti siano i morti, anche se funzionari