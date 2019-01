Silvio Berlusconi | l' ultimo schiaffo | il big che lo scarica e va con Giorgia Meloni

Barbara d'Urso/ "Pier Silvio Berlusconi ha detto sì alla fiction per sfinimento" - Dottoressa Giò - : Barbara d'Urso torna con la Dottoressa Giò: terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio. La conduttrice svela i retroscena

Verissimo - Barbara D'Urso e la clamorosa confessione su Pier Silvio Berlusconi : Rivelazioni scoppiettanti, quelle consegnate a Silvia Toffanin da Barbara D'Urso. Ospite a Verissimo su Canale 5, la mitica Carmelita rivela di essere stata una stalker di Pier Silvio Berlusconi: "Sono agitatissima per la Dottoressa Giò, è come un parto. (…) Io sono 22 anni che chiedo di fare la Dot

Otto e Mezzo - Lilli Gruber contro Vittorio Sgarbi : bomba su Silvio Berlusconi : Volano stracci a Otto e Mezzo di Lilli Gruber tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Nel salottino di La7 si parlava della Rai e del Festival di Sanremo, nel dettaglio dell'attacco di Claudio Baglioni alle politiche del governo sull'immigrazione. Sgarbi, parlando delle reazioni dei partiti di governo

Giovanni Toti : "Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello" : "Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra". Giovanni Toti, presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle elezioni Europee sarebbe un male perché molti forzisti "sperano di essere rieletti nella scia e di scar

Forza Italia compie 25 anni - Silvio Berlusconi lancia mobilitazione : “In piazza i gilet azzurri” : Silvio Berlusconi vuole festeggiare in piazza il venticinquesimo anniversario di Forza Italia con i 'gilet azzurri': "L'azzurro dei nostri gilet è il nostro colore, il colore del cielo, dei sogni, delle speranze, dell'ottimismo, della voglia di costruire e di far crescere il Paese. Noi parliamo il linguaggio dell'amore e non dell'odio sociale e civile predicato da alcune forze di governo".Continua a leggere

Sondaggio Tecnè - la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salvini perde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l'inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti da

Silvio Berlusconi tradito dalla figlia Barbara : un'altra velina ingrata : Ci domandiamo: che le ha fatto il papà per meritare un simile tradimento? Questa è un' altra pagina del magico e in fondo tragico mondo di Arcore. Nel 2009, assistemmo alla pugnalata alla schiena, in ...

Silvio Berlusconi e Mediaset - la telefonata in prima persona : palinsesto - voci clamorose prima del voto : La telefonata di Silvio Berlusconi in persona. Alcuni giorni fa abbiamo scritto della rivoluzione che dovrebbe toccare il palinsesto Mediaset sul piano dell'informazione. L'ultimo rumor lo scrive ora Franco Bagnasco nel suo sito. Si parla di una telefonata del Cav, il quale avrebbe intimato di non

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Perché scende di nuovo in campo" : "In barba a tutti quei gufi che lo danno regolarmente in infermeria, Silvio Berlusconi è pronto per la sua ultima olimpiade, le elezioni europee, visto che Mattarella non concederà le politiche anticipate nonostante le frizioni della coppia che scoppia Salvini-Di Maio, oggi perfino sull'immigrazione

Silvio Berlusconi compratutto per il Monza : prende nuovi giocatori : Nove giocatori, nove. Quasi una squadra. E sette messi nero su bianco negli ultimi tre giorni. Nel mare magno delle promesse, delle chiacchiere e financo delle invenzioni che si trasforma in un fiumicello secco secco chiamato calciomercato di gennaio, meno male che il Monza c' è, meno male che Silvi