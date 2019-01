Sicilia : Basalt sale sui traghetti Caronte&Tourist - in 5 anni investiti 300 milioni (2) : (AdnKronos) - Basalt, che rileva il 30 per cento della compagnia Caronte&Tourist, entrerà nella partecipazione gradualmente facendo anche da partner industriale. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione si allargherà con l’entrata dell'inglese John Hanna, sposato con una donna di Taormina, per