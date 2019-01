Serie A Fiorentina | visite mediche per Traoré

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Cagliari scatenato - colpo del Parma e mosse della Fiorentina : Il Calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, tentativo ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta 'Gianluca Di Marzio' dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l'intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell'Empoli, la ...

Calcio femminile - Serie A : 13^ giornata - Fiorentina-Milan 4-0. Bellissima doppietta di Bonetti : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di Calcio femminile. Le viola si sono imposte con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico e la classifica sorride decisamente: terzo posto a due punti dalle rossonere e a sei lunghezze dalla capolista Juventus, ma con una partita da rigiocare contro il Bari. La partita è stata indirizzata nel primo tempo col Calcio di rigore concesso ...

VIDEO Fiorentina-Milan 4-0 highlights calcio femminile - poker delle viola : secondo posto in Serie A : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le viola si sono imposte in casa in maniera perentoria: al 35′ la rete del vantaggio firmata da Parisi su calcio di rigore, poi la doppietta di Bonetti tra 53′ e 75′, Guagni arrotonda al 77′. Le rossonere scivolano così al terzo posto in classifica, scavalcate proprio dalle toscane che si portano a ...

Calcio femminile - Serie A : big match Fiorentina-Milan - la Juventus sfida la Florentia : Va in scena in questo weekend la tredicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel secondo turno del girone di ritorno saranno tanti i confronti interessanti che potranno andare a definire la graduatoria generale per le zone alte della classifica e basse della stessa. Big match sarà senza ombra di dubbio il posticipo domenicale delle ore 12.30 tra Fiorentina e Milan. La terza e la seconda compagine di questo campionato ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta 'Gianluca Di Marzio' il Parma si è offerto come possibile destinazione per l'attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Dobbiamo far meglio rispetto all'andata» : MALTA - "Abbiamo l'obiettivo di fare un ritorno migliore del girone d'andata, sapendo che non sarà semplice, è un campionato livellato e difficile, dovremo spingere da subito" . Così il tecnico viola, ...

Fiorentina - la carica di Muriel : primo gol in allenamento ed esultanza da Serie A : In attesa di scendere in campo in occasioni ufficiali, Luis Muriel scalda i motori e festeggia la prima rete con la Fiorentina . Succede a Malta, dove i viola sono impegnati per un richiamo di ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Serie A Fiorentina - dopo il raduno c'è Malta : FIRENZE - dopo sei giorni di sosta la Fiorentina si radunerà domani a Firenze per ricominciare la preparazione: appuntamento nel pomeriggio per una seduta di lavoro al Centro sportivo 'Davide Astori', ...

Serie A - Genoa-Fiorentina 0-0 : Prandelli frena la Viola : Due pali e un Radu in stato di grazia. A Marassi la Fiorentina chiude il 2018 con uno 0-0 tra rimpianti e sfortuna, perdendo il treno diretto per l'Europa. Prandelli si porta a casa un punto ...

Diretta Genoa Fiorentina / Streaming video Dazn : stesso numero di gol per rossoblù e viola - Serie A - : Diretta Genoa Fiorentina Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Serie A - diretta Genoa-Fiorentina dalle 15.00 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Genoa e Fiorentina scendono in campo oggi pomeriggio per la sfida della 19ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in casa contro il Parma i viola di Stefano Pioli vogliono subito tornare ...