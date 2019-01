Scuola | la norma anti-assenteismo anche per docenti e ATA

Lucia Ciampi - PD - : 'Nella vicenda della Scuola Normale si tratta di ingerenza politica' : Lasciando da parte le dinamiche interne all'istituto, in cui la politica non dovrebbe mai entrare, di sicuro c'è molto da dire sulle contraddittorie posizioni espresse all'interno della Lega stessa. ...

Scuola - i presidi : "Troppi istituti non a norma - rischiamo di essere denunciati e multati" : Il governo non ha prorogato l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici e ora i dirigenti scolastici scrivono al ministro Bussetti

Vincenzo Barone si è dimesso da direttore della Scuola Normale di Pisa : Vincenzo Barone si è dimesso dalla carica di direttore della Scuola Normale di Pisa. Oggi, durante la riunione del Senato accademico, era in programma il voto della mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dagli studenti. Ieri, ha scritto Repubblica,

Pisa : la Scuola Normale e la lotta leghista contro il pericolo napoletano : “Pisa è salva” ha esultato il sindaco leghista Michele Conti dopo l’incontro con il ministro dell’Istruzione Bussetti, anch’egli soldato della milizia di Alberto da Giussano. Stava infatti accadendo una cosa terribile: il rettore, il noto sovversivo Vincenzo Barone, si era detto favorevole a che la Normale aprisse una sede secondaria al Sud, precisamente a Napoli. Incurante che la contaminazione del brand e la sua meridionalizzazione ...

Il sindaco di Pisa annuncia : «La Scuola Normale resta a casa - no alla distaccata a Napoli» : La scuola Superiore Normale di Pisa non avrà una sede distaccata a Napoli. A dare l'annuncio in diretta Facebook sono il deputato leghista Edoardo Ziello e il sindaco di Pisa Michele...

Omofobia - sospeso il questionario della Scuola di Perugia. A far paura è la normalità : Quando ho cominciato a fare ricerca, il mio sogno era scoprire di più sulle questioni che mi appassionavano, impegnandomi però a rispettare i dati e la realtà osservata. Poter scoprire meglio il comportamento umano e mettere a confronto ciò che scoprivo con il punto di vista di altre persone, diverso ma accomunato da onestà intellettuale e rigore metodologico. Ho anche pensato che i risultati, e il processo di ricerca stesso, andassero condivisi ...

A Napoli - la sede gemella della Scuola Superiore Normale di Pisa : I percorsi spazieranno, secondo le prime indiscrezioni, dalla 'Blue Economy' per la valorizzazione dell'economia del mare, all'approfondimento sul rischio ambientale ed edilizio, fino a percorsi che ...

Scuola Normale - lo stupore del sindaco : La Scuola Normale è nata a Pisa 208 anni fa e qui deve rimanere per continuare a dialogare con il mondo come ha sempre fatto. Credevo finito il tempo in cui ogni città, ogni provincia dovesse avere ...