Sci di fondo | Federico Pellegrino all’esame tecnica classica ad Otepaa Appuntamento

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo sempre in vetta - non risale Federico Pellegrino : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - Stina Nilsson regina delle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani convocati per le gare di Otepaeae. Pellegrino per il riscatto - torna De Fabiani : La Coppa del Mondo di sci di fondo sarà protagonista a Otepaeae (Estonia) nel weekend del 19-20 gennaio con le sprint a tecnica classica (sabato) e 10-15 km a tecnica classica (domenica). Federico Pellegrino andrà a caccia di un pronto riscatto dopo lo sfortunatissimo fine settimana di Dresda dove è stato squalificato nella sprint individuale e dove è caduto nella team sprint. Il valdostano sarà la nostra punta di diamante insieme a Francesco De ...

Sci di fondo - tutto pronto per la tappa di Otepää : previsto il rientro di De Fabiani nel team azzurro : A Otepää torna De Fabiani, ci sono la sprint e la 15 km in tecnica classica. Con lui Pellegrino, Noeckler e Rastelli, tra le donne rientra la Ganz La Coppa del mondo di sci di fondo fa tappa a Otepää, in Estonia, e saranno sette gli azzurri impegnati nelle gare del weekend. Quattro gli atleti della squadra maschile che parteciperanno alla trasferta: Federico Pellegrino andrà a caccia del riscatto nella sprint in tecnica classica di sabato ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018. Dresda da dimenticare : Coppa più lontana per Federico Pellegrino : Dresda da dimenticare. L’Italia dello sci di fondo torna con un pugno di mosche e anche con un discreto carico di rabbia dalla trasferta nella ex Germania Est. Lo scorso anno fu doppietta per Federico Pellegrino e l’unico lampo stagionale di Didi Noeckler, quest’anno un campionario di tutto ciò che può ma non deve succedere agli specialisti delle sprint. Prima la squalifica, che ha tolto a Pellegrino un risultato di assoluto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : L’Italia dello sci di fondo vuole cancellare il fine settimana di Dresda, estremamente negativo per Federico Pellegrino, con la squalifica nella sprint individuale e la caduta in quella a coppie: la Coppe del Mondo si sposta in Estonia, precisamente ad Otepää, dove è in programma un week end tutto dedicato alla tecnica classica Si inizia sabato 19 con le qualificazioni delle sprint .alle ore 10.25 italiane, con le fasi finali che ...

Sci di fondo – Pellegrino cade nella volata finale e fallisce la rimonta : è decimo insieme a Noeckler : Federico Pellegrino cade nella volata finale provando la grande rimonta: è decimo con Noeckler nella team sprint di Dresda L’Italia lascia Dresda senza podi. Federico Pellegrino cade all’ingresso del rettilineo conclusivo nella finale della team sprint e per gli azzurri sfuma la possibilità di un podio, obiettivo della vigilia. Anche restando in piedi, in ogni caso, sarebbe stata dura entrare tra i primi tre per il campione ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : al femminile è doppietta svedese - terza la Norvegia per un tris scandinavo : Va alla Svezia la gara sprint a squadre di Dresda, che conclude questo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Le due formazioni svedesi intascano una brillante doppietta con Svezia I (Stina Nilsson e Maja Dahlqvist) e Svezia II (Ida Ingemarsdotter e Jonna Sundling) che concludono rispettivamente in 24’02″45 e 24’03″56; quest’ultimo è lo stesso tempo di Norvegia I (Mari Eide e Maiken Caspersen Falla) e Stati ...

Sci di fondo - Team Sprint Dresda 2019 : Federico Pellegrino cade all’ultimo giro - fine settimana nerissimo : Dominio norvegese nella Team Sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo disputata a Dresda (Germania). Norvegia I di Erik Valnes e Sindre Skar ha preceduto di 75 centesimi la coppia composta dai connazionali Paal Golberg ed Eirik Brandsdal. Il podio è stato completato dai russi Artem Maltsev e Gleb Retivykh. Nuova giornata da dimenticare per l’Italia: Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino hanno concluso la finale in ...