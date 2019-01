Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | le convocate dell’Italia per Cortina d’Ampezzo | 7

Sci alpino – Coppa del mondo di Wengen - azzurri in allenamento a Gressoney prima delle gare : Moelgg, Razzoli, Gross, Bacher e Vaccari al lavoro a Gressoney prima di partire per Wengen allenamento a Gressoney per cinque slalomisti già convocati per la tappa di Coppa del mondo di Wengen. Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Hans Vaccari sono al lavoro con i tecnici Stefano Costazza e Daniele Simoncelli nella località valdostana, dove resteranno fino a venerdì 18 prima di partire per la Svizzera, dove ...

Sci alpino – Secondo slalom FIS di Gressoney - Anita Gulli trionfa a distanza di due anni dal suo ultimo successo : Anita Gulli trionfa dopo quasi due anni: suo il Secondo slalom FIS di Gressoney. GP Italia Giovani: tappa e primato a Serena Viviani Sono almeno in due a fare a festa a Gressoney-La Trinité, dopo il Secondo slalom FIS consecutivo. Innanzitutto chi l’ha vinto, Anita Gulli, perché la piemontese, che ha saltato quasi tutta la scorsa stagione procurandosi la rottura del crociato sinistro a novembre, non arrivava prima da quasi due anni, ...

GpI Sci alpino : Sophie Mathiou terza nel GpI di Gressoney-La-Trinité : Secondo Slalom Fis femminile, oggi valido per il circuito istituzionale Fisi " Grand PrixItalia, a Gressoney-La-Trinité, vinto dalla torinese Anita Gulli. Si conferma sugli ottimi livellidi ieri ...

Sci alpino – Wengen - Feuz straccia gli avversari nella prima prova di discesa : Feuz domina la prima prova di discesa a Wengen con oltre un secondo su Caviezel e Mayer. Innerhofer è 13esimo a 2″28, Paris si nasconde Beat Feuz ha fatto subito sul serio, molto più di tutti gli altri. nella prima prova di discesa effettuata a Wengen, il detentore della classifica di specialità, nonché leader attuale, è stato di gran lunga il più veloce chiudendo con il tempo di 2’29″49, con un vantaggio di 1″16 ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago prima nella discesa della Val di Fassa : Nadia Delago continua ad andare forte in Coppa Europa: è suo il miglior tempo nella prima prova di discesa in Val di Fassa L’esordio in Coppa del mondo di Nadia Delago è sfumato la settimana scorsa per colpa delle cattive condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare la tappa austriaca. Così la sorella minore di Nicol continua ad andare forte in Coppa Europa per poter di nuovo vivere il sogno di un duello ...

Sci alpino - Beat Feuz è il più veloce nella prima prova della discesa libera di Wengen - Innerhofer 13° : Si è disputata la prima prova della discesa libera di Wengen, Svizzera, in programma sabato e valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Pochi atleti hanno voluto rischiare a fondo, mentre molti hanno preferito non scoprire troppo le proprie carte, in attesa della seconda prova di domani. Andiamo, ad ogni modo, ad analizzare i tempi. Il miglior crono lo ha fissato lo svizzero Beat Feuz in 2:29.49 davanti al connazionale Mauro Caviezel a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : i precedenti delle azzurre a Cortina. I trionfi di Isolde Kostner - le vittorie di Merighetti - Fanchini e Goggia : La velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile e non poteva essere una località migliore per l’occasione. Infatti da venerdì in quel di Cortina sono in programma due discese ed un supergigante. Si gareggia sulla mitica Olimpia delle Tofane, una delle piste storiche del Circo Bianco e che in passato ha regalato grandi gioie alle sciatrici di casa. Il primo podio di un’azzurra risale al 1976, quando Claudia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : i precedenti delle azzurre a Cortina. I trionfi di Isolde Kostner - le vittorie di Merighetti - Fanchini e Goggia : La velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile e non poteva essere una località migliore per l’occasione. Infatti da venerdì in quel di Cortina sono in programma due discese ed un supergigante. Si gareggia sulla mitica Olimpia delle Tofane, una delle piste storiche del Circo Bianco e che in passato ha regalato grandi gioie alle sciatrici di casa. Il primo podio di un’azzurra risale al 1976, quando Claudia ...

Sci alpino – Coppa Europa : Karoline Pichler a Courmayer per preparare i giganti di Zinal : Karoline Pichler a Courmayer con altre cinque compagne di Coppa Europa: si preparano per i due giganti di Zinal Dopo la grande prestazione di Plan de Corones, dove ha centrato il suo miglior risultato in carriera con il 16° posto in gigante, Karoline Pichler riprende la preparazione a Courmayer insieme alle compagne di squadra che come lei hanno gareggiato sulla Erta, cioè Luisa Bertani, Lara Della Mea e Laura Pirovano e lì troveranno ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Wengen. Dai successi degli anni 70 - passando per Ghedina - Tomba e Rocca - fino a Innerhofer : La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta per una delle sue tappe più belle ed imperdibili: Wengen. Sul mitologico Lauberhorn si sono scritte pagine indelebili del Circo Bianco con la immancabile discesa libera ma, negli anni, si sono disputate anche gare in tutte le discipline. L’Italia a Wengen ha vinto tanto e centrato un numero ragguardevole di podi. Gli anni ’70 sono stati tra i più prolifici, mentre negli ultimi anni il trend ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin al comando anche in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli azzurri convocati per le gare di Wengen. Paris e Innerhofer per il colpaccio : L’Italia si presenterà con una nutrita pattuglia a Wengen dove nel weekend del 18-20 gennaio si disputerà un trittico di gare valido per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ben quattordici azzurri si cimenteranno sulla mitica pista svizzera tra combinata, discesa libera e slalom. In discesa punteremo ovviamente su Dominik Paris reduce dai successi di Bormio e su Christof Innerhofer che qui si è imposto nel 2013, i due velocisti andranno ...

Sci alpino - Marta Bassino non sta nella pelle : “sono su un altro pianeta - da tanto aspettavo un risultato così” : La sciatrice azzurra ha commentato il gigante di Plan de Corones, concluso sul podio dietro Shiffrin e Worley Bellissima, elegante, cattiva. E alla fine gioiosa e sorridente. Marta Bassino torna sul podio del gigante femminile a distanza di quasi due anni. L’ultima volta ci era riuscita nel marzo 2017 ad Aspen al termine di una stagione che l’aveva proiettata tra le grandi del Circo Bianco. Adesso è di nuovo lì accanto alla ...