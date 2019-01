Sara Affi Fella | ennesima bugia | si è scoperto tutto E volano parole pesanti

Sara Affi Fella insultata e offesa : 'Ti auguro la peggio morte' - lei sbotta su Instagram : Non si ferma il clima di odio nei confronti di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che come ben saprete è finita al centro dello scandalo per la sua vicenda all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo mesi di silenzio, ecco che Sara Affi Fella è tornata di nuovo sotto l'occhio dei riflettori, prima rilasciando una lunga intervista al settimanale 'Chi' poi aprendo un nuovo account Instagram, che nel giro di ...

Sara Affi Fella - le accuse del miglior amico dell'ex fidanzato Nicola Panico : "Non credetele - ha mentito ancora" : L'intervista che Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato al settimanale Chi ha tutt'altro che chiuso il caso dello "scandalo" che ha travolto la 22enne proveniente da Isernia lo scorso settembre.Come ricordiamo, nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara Affi Fella, dopo aver chiesto scusa a mezzo mondo per aver finto di essere single durante la propria esperienza sul trono di Uomini ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella spegne le polemiche social : 'Tifate per la mia salute' : Nelle ultime ore si sta parlando di Sara Affi Fella, la tronista che ha preso in giro tutti per la sua relazione segreta con Nicola Panico ai tempi della sua permanenza a Uomini e Donne. Quando la realtà è venuta a galla, ha ricevuto insulti e offese al punto tale da esser costretta a disattivare il suo vecchio profilo di Instagram. Dopo un periodo di assenza, ha deciso di tornare sui social e, in meno di 24 ore, ha ottenuto circa 55 mila ...

Uomini e donne - Nicola Panico dopo le accuse di Sara Affi Fella : "Ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa" : Sara Affi Fella è sbarcata nuovamente su Instagram. Prima di tornare a postare foto e video sul social network, l'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato a Chi un'intervista che le ha permesso di rendere pubblica la sua verità sullo scandalo che l'ha coinvolta in passato: è emerso infatti che, pur essendo sul trono, la ragazza continuava a rimanere legata sentimentalmentea a Nicola Panico, suo compagno storico e protagonista di Temptation ...

