Ronaldo | primo trofeo con la Juventus | ' Sono felice | adesso pensiamo agli altri obiettivi'

Juventus-Milan - Ronaldo : “Volevo il primo trofeo da bianconero” : JUVENTUS MILAN Ronaldo – Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal ‘solito’ Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell’area piccola su lancio di Pjanic. Un gol pero’ forse viziato dal […] L'articolo Juventus-Milan, Ronaldo: “Volevo il primo trofeo da ...

Supercoppa Italiana – L’emozione per il primo successo in bianconero e la dedica speciale - Cristiano Ronaldo : “ecco per chi è questa vittoria” : Le parole di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dell’8ª Supercoppa Italiana della Juventus ed il primo trofeo in bianconero E’ la Juventus la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana. Grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto il Milan a Gedda, conquistando il primo importantissimo trofeo del 2019. Oltre al primo importante successo dell’anno, la Supercoppa Italiana ...

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Ronaldo re dei tiratori - Brozovic primo maratoneta - Milan doppio record di spettatori : Cristiano Ronaldo re dei tiratori, Brozovic maratoneta. E tante altre curiosità relative al massimo campionato che si accinge a cominciare il Girone di ritorno. E' quanto emerge dall'Infografica del ...

La Juve riparte e Ronaldo vuole il primo trofeo bianconero : Primi in classifica ed ultimi a tornare ad allenarsi. La Juve va di fretta nel suo percorso da record, ma solo oggi riprenderà a lavorare alla Continassa , ritrovo alle ore 12, dopo nove giorni di ...

Calcio - quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo primo per distacco : Quando restano soltanto due partite alla fine del girone di andata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, anche per le società è tempo di primi bilanci. In particolare, il momento è adatto per riflettere sul rendimento degli investimenti estivi e per capire se sia necessario approfittare della finestra di mercato invernale per risistemare alcune questioni. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori più pagati della Serie A, prendendo in ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

