Roma | nuovo infortunio per Diego Perotti | la situazione

Bob Sinclar e Robbie Williams insieme in un nuovo brano : Electrico Romantico. Dal 18 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali : Un inizio d'anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo il successo ottenuto l'anno scorso con ' I believe ', il deejay e produttore francese più famoso al mondo è pronto con un singolo che si ...

Esce il nuovo Romanzo di Andrea Chiodi - "Memorie di un serial killer" : Il bilancio è assolutamente positivo, pubblicando un libro ho realizzato un sogno che coltivavo sin da ragazzo, parlando di un mondo, quello dello sport, che mi ha sempre affascinato. Ho avuto buoni ...

Dakar 2019 – Settima Tappa : crolla Quintanilla - Brabec nuovo leader : per le auto splendido duello tra Peterhansel e Roma : Brabec nuovo leader della classifica generale delle moto, Al-Attiyah domina quella delle auto: la situazione dopo la Settima Tappa della Dakar 2019 E’ andata in scena ieri la Settima Tappa dell’edizione 2019 della Dakar. Ancora una giornata di tanto spettacolo sulle sabbie africane: per quanto riguarda le moto è stato Sunderland uno dei protagonisti assoluti. Dopo una partenza ritardata di 30 minuti per visibilità scarsa e ...

Fisar - a Roma insediamento del nuovo Consiglio nazionale : Roma, 14 gen. (Labitalia) - Si sono conclusi ieri i lavori della seduta di insediamento del nuovo [...]

‘La ragazza della luna’ è il Romantico titolo del nuovo libro della Riley : È sicuramente un romanzo che predilige la galassia femminile. Del resto non potrebbe essere diversamente, visto che rientra nell’alveo di una saga che ha riscosso molto seguito e fortuna: la serie delle “Sette Sorelle”. Questo è il quinto episodio che la scrittrice Lucinda Riley ha mandato in stampa in data 2 gennaio 2019. “La ragazza della luna” (Giunti Editore, pag. 720) presenta puntualmente fra le sue pagine, in perfetto accordo con i testi ...

Roma - le monetine di Fontana di Trevi andranno al Comune : nuovo scontro con la Chiesa : Argomento, stavolta, le monetine della Fontana più famosa del mondo che non saranno più gestite, come è stato per tutti questi anni, direttamente dalla Caritas. Il Comune, infatti, seguendo un ...

È sempre bello di Coez - il nuovo singolo presentato con un evento in contemporanea a Milano e Roma : È sempre bello di Coez è disponibile da oggi in radio e in digitale. Il nuovo singolo è stato presentato ieri sera attraverso un evento speciale che si è tenuto in contemporanea a Milano e a Roma. Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) il video ufficiale del nuovo singolo, È sempre bello, che nei prossimi ...

TEATRO REGINA MARGHERITA CALTANISSETTA Stagione 2018-2019 In AltRo Mare La stagione InAltRomare inaugura il nuovo anno con un lungo week end ... : ... Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo e Piergiorgio Maria Savarese, rifletteranno insieme al pubblico su alcuni temi molto attuali come la speculazione edilizia, la politica corrotta, ...

...CALTANISSETTA Stagione 2018-2019 In AltRo Mare La stagione InAltRomare inaugura il nuovo anno con un lungo week end di spettacoli : ...La stagione InAltRoMare del Teatro comunale Regina Margherita di Caltanissetta impaginata dal direttore artistico Aldo Rapè riprende la sua programmazione questo week-end con tre spettacoli, che si ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso di criticità per “temperature estreme” : “Per la giornata di venerdì 11 gennaio la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. In maggior dettaglio, per le zone di Allertamento collinari (A2, C2, E2, G2) e per le zone di crinale dal parmense al bolognese (C1, E1) i valori medi ...

Roma - Monchi : “Il nuovo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” : "La Juventus fattura il doppio di noi, per colmare il gap il progetto dello stadio è fondamentale", ha spiegato il ds giallorosso alla Gazzetta dello Sport. L'articolo Roma, Monchi: “Il nuovo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rifiuti - Ama : nuovo appalto - più caro - per raccolta e smaltimento fuori Roma : Nuova maxi-gara di Ama che spera, così, di allontanare lo spettro di una nuova emergenza, sempre dietro l'angolo dopo l'incendio che ha distrutto uno dei due impianti di trattamento e l'incognita di ...

As Roma Futsal (serie B) - anno nuovo e vita nuova. Cavalli poker : «Col San Paolo bel successo» : Roma – anno nuovo, vita nuova. Mai proverbio fu più calzante per la serie B dell’As Roma Futsal che si è imposta con un pesante quanto prezioso 4-3 sul campo del San Paolo Cagliari. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Remo Arnaudi che sono sicuramente cresciuti anche grazie agli innesti dicembrini effettuati dalla società tramite la finestra di mercato. Il protagonista assoluto della trasferta in terra sarda è stato Matteo ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...