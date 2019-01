ilfattoquotidiano

: Clochard ucciso a Roma, fermata automobilista pirata - Agenzia_Ansa : Clochard ucciso a Roma, fermata automobilista pirata - Cascavel47 : Roma, fermata la donna che ha investito il clochard: “Ho sentito qualcosa, ma non pensavo fosse una persona”… - TutteLeNotizie : Roma, fermata la donna che ha investito il clochard: “Ho sentito qualcosa, ma non pensavo… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Hofinire sotto l’auto, ma nonfosse una persona“. Si giustifica così ladalla polizia locale con l’accusa di avere ucciso il 7 gennaio a, in corso Italia, Nereo Murari,di origine veronese. “Houn botto mentre andavo al lavoro – ha raccontato ai vigili la 56enne – Nondi aver preso un uomo e ho continuato a guidare”.La, italiana e incensurata, vive nella periferia della Capitale e lavora come collaboratrice domestica. Dopo otto giorni di indagini e più di 60 ore di filmati visionati, gli agenti della polizia locale del gruppo Parioli l’hanno rintracciata emartedì nei pressi del luogo di lavoro, seguendo telecamera dopo telecamera i cinque chilometri fatti dall’auto, posta sotto sequestro, da corso Italia a via Toscana: ora laè ai ...