ilfogliettone

: Rito nonnista su una pilota. Trenta: 'Chi ha sbagliato paga' - - ilfogliettone : Rito nonnista su una pilota. Trenta: 'Chi ha sbagliato paga' - -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Mi fate male, mi fate male". E alla fine le lacrime. In un video di pochi minuti si vede il '' al quale viene sottoposta Giulia Jasmine Schiff, sergentealla fine del corso da parte dei commilitoni. Atti di nonnismo forse considerati normali tanto da essere immortalati in un video tra urla di incitamento, sfotto', bacio di fine corso e applauso finale per avere superato la prova.All'inizio si vede Giulia presa dai commilitone e colpita con pacche piu' o meno cameratesche: lei si lamenta, "Mi fate male", il colleghi maschi proseguono "ha detto piu' gusto, ora ti pigli le botte". Giulia poi viene presa e usata come un'ariete, la testa viene sbattuta, anche se non in maniera violenta, contro l'ala di un aereo. Ilnon e' finito: il sergente Giulia infine viene gettata in piscina. Qualcuno suggerisce, "attenti al muretto". Il bagno suggella la fine delcon ...