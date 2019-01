Rintracciato nella notte l' egiziano fuggito da Malpensa

Rintracciato nella notte il migrante fuggito da Malpensa per evitare il rimpatrio : È stato Rintracciato nella notte l'egiziano di 30 anni fuggito dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento . Secondo quanto riferito da fonti del Viminale, l'uomo è stato ...

Malpensa : Rintracciato nella notte egiziano in fuga : È stato rintracciato nella notte l'egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, l'uomo è stato individuato dai carabinieri nel comune di Samarate (Varese) non lontano dallo scalo: "non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia".