Rihanna fa causa al padre per aver usato il marchio Fenty tentando di guadagnarci su

Rihanna denuncia suo padre per fermare l’uso del cognome Fenty per affari illegali : i dettagli della causa : Rihanna denuncia suo padre: la bomba l'ha lanciata TMZ, noto sito scandalistico americano solitamente informatissimo soprattutto sul lato più intimo delle celebrità. Secondo quanto riportato dal sito il 15 gennaio, Rihanna ha citato in giudizio il padre Ronald Fenty per una ragione che ha a che fare col loro cognome: assicurando di aver avuto accesso in esclusiva ai documenti della causa, TMZ conferma che Rihanna ha presentato una denuncia ...