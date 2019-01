Rifiuti Roma | Costa | Regione Lazio entro un mese chiuderà piano regionale

Roghi tossici e traffico di Rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...

Rifiuti : 15 arresti per traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della procura ...

Roma - caos in Consiglio comunale sui Rifiuti. Proteste contro Raggi : “Dimettiti”. Espulsi consiglieri - seduta sospesa 2 volte : consiglieri del Pd con addosso sacchi dell’immondizia, spazzatura consegnata alla sindaca, richiesta di dimissioni e seduta sospesa due volte, con conseguente allontanamento dall’Aula di chi contestava. È successo nel caotico pomeriggio capitolino, dove si è discusso, in un Consiglio comunale straordinario, dell‘emergenza rifiuti dopo l’incendio dell’impianto del Tmb Salario. Durante l’intervento della sindaca, ...

'Stop ai Rifiuti di Roma in provincia' - la rivolta dei sindaci : Stop ai rifiuti di Roma in provincia ". Sono i cartelli esposti da alcuni sindaci della provincia di Roma arrivati in aula Giulio Cesare per il consiglio straordinario sui rifiuti, per dire "no a una ...

Rifiuti Roma - Raggi : 'Niente discariche né in città né in provincia' : Niente discariche né a Roma né in provincia. Lo ha dichiarato il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, durante il consiglio comunale straordinario sul tema dei Rifiuti. "Mistificare la questione ...

Roma : contestazione a sindaca Raggi - sospesa seduta sui Rifiuti : Roma – E’ stata sospesa la seduta straordinaria del Consiglio comunale sui rifiuti. La decisione e’ stata presa dal presidente dell’Aula, Marcello De Vito, dopo diversi minuti di contestazione alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, mentre stava facendo la sua relazione, da parte di alcuni esponenti del Pd seduti tra il pubblico. In particolare il consigliere municipale del X, Athos De Luca, e il segretario del Pd Roma, ...

Roma : maxi retata nel Lazio per traffico Rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...

Figliomeni : Roma ancora invasa di Rifiuti - a repentaglio salute pubblica : Roma – “Ormai da lunghi mesi Roma e’ letteralmente invasa dai rifiuti in ogni angolo della citta’, dal centro alla periferia, una problematica che sembra non trovare soluzione. Abbiamo assistito soltanto ai falsi proclami del sindaco Raggi e del suo assessore all’Ambiente, che nel tempo affermavano che era questione di tempo e che in realta’ non esisteva questa criticita’ evidenziata invece anche dagli ...

Rifiuti - a Roma mostra multimediale su percorso partecipato : Roma, 12 gen., askanews, - Il lavoro possibile per il coinvolgimento della cittadinanza di Casal Selce e Cesano nei per la realizzazione degli impianti Ama di compostaggio nei Municipi Municipi XIII e ...

Rifiuti - a Roma mostra multimediale su percorso partecipato : ... la Pontificia facoltà di Scienza dell'Educazione di via Cremolino che ha ospitato l'esposizione aperta a tutti i cittadini sulle informazioni e le metodologie minime da rispettare per impostare e ...