Recensione Honor Magic 2 | occasione mancata!

For Honor : Marching Fire - Recensione : Fino a qualche mese fa tutti avremmo dato For Honor come in crisi. Poco seguito a livello di contenuti, troppi ri-bilanciamenti delle statistiche degli eroi e un netcode altalenante, hanno infatti segnato gli iniziali problemi del gioco.Poi però Ubisoft ha deciso di dare nuova linfa a un altro dei suoi giochi dal forte potenziale competitivo, come accaduto con Rainbow Six Siege, la cui rinascita e il cui aumento di popolarità sono state fra le ...