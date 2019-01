Quand’è il giorno della Candelora 2019? “Se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Trascorse le festività natalizie si inizia a intravedere la fine dell’inverno e l’arrivoprimavera: ilè simbolico, in quanto si trova a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, ecco perché nel(che si celebra in gran parte del mondo) è quindi consuetudine pronosticare il meteo delle settimane successive.La festaPresentazione di Gesù al Tempio cade il 2 febbraio, a 40 giorni di distanza dal Natale e, oltre che come Presentazione del Signore, è nota anche come la Purificazione di Maria, oltre che, nella tradizione popolare, come la ““, ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Celebrata già dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin dal Settimo secolo, con una processione penitenziale istituita da papa Sergio I ...