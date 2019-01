Primarie Pd | Anna Ascani in Piemonte per la mozione Giachetti | Nulla da spartire

Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie per candidarsi alle Primarie del PD : I deputati del PD Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie , da consegnarsi entro mercoledì sera, per candidarsi alle primarie del Partito Democratico. Per farlo bisogna infatti presentare le firme di almeno il 10 per cento dei

Pd - Roberto Giachetti e Anna Ascani si presentano in ticket per le Primarie. L’annuncio in rete con un video (storto) : Telecamera storta, inquadratura incerta. Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del Pd, lo hanno annunciato martedì pomeriggio in diretta Facebook. Al netto della valenza politica del loro gesto, Giachetti e Ascani sembrano non aver fatto per nulla i conti con le regole dell’estetica e i canoni della fotografia: l’inquadratura è larghissima e la telecamera che li inquadra non è “in bolla”. ...