Ponte sullo Stretto | Musumeci ci riprova | “È una necessità” Il sottosegretario

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Il governatore della Sicilia torna a chiedere il. Il governo risponde invitandolo a dedicarsi invece alle strade. Torna ad animare il dibattito sull’isola l’ormai mitologico tratto d’asfalto per unire Messina a Reggio Calabria. Merito del presidente Nello, che durante la presentazione dell’accordo tra Caronte&aTourist e Basalt ha detto: “Ildi Messina non è un capriccio per la Sicilia ma una necessità“. “Spero che tutti abbiano capito che l’approccio non può essere ideologico – ha aggiunto- e spero che abbiamo compreso anche i più recalcitranti e i più diffidenti che ilè una necessità ormai non più rinviabile”.Caronte è la società che gestisce i traghetti tra la Sicilia e la Calabria. Il suo amministratore delegato, Vincenzo Franza, ha accolto quasi con felicità ...