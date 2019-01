Perché hanno tolto l' ergastolo a Brega Massone | il primario della ' clinica degli orrori'

Converse All Star - Perché hanno i buchi laterali? Ecco a cosa servono : Da diversi decenni, le Converse All Star spopolano in tutto il mondo. Oltre al design unico, queste scarpe possiedono anche un dettaglio che non sarà sfuggito a nessuno, anche se molti ancora oggi si chiedono quale sia la sua funzione: a cosa servono i due ...

Ecco Perché in 120.000 hanno scelto i saldi 'griffati' del Centro McArthurGlen di Marcianise : Si chiude con numeri da capogiro la prima settimana di saldi alla Reggia Designer Outlet. In 120.000 hanno scelto di dedicarsi una giornata di shopping e benessere al Centro McArthurGlen di Marcianise ...

Cenerentola è napoletana : ecco Perché i Neoborbonici hanno ragione : Giù le mani da Cenerentola, dicono i napoletani: la protesta si è alzata dalle fila del Movimento Neoborbonico che, attraverso una lunga serie di commenti, ha costretto la casa editrice Zanichelli a tornare sui suoi passi e a ribadire l’origine partenopea della fiaba. Un errore comune, quello di considerarla un’invenzione francese: Cenerentola è, invece, napoletana.Continua a leggere

Netflix - Perché i sottotitoli di ‘Roma’ in spagnolo hanno fatto discutere : “Gli inglesi hanno veramente tutto in comune con gli americani, tranne, naturalmente, la lingua”. Il celebre aforisma, o forse dovremmo dire paradosso, di Oscar Wilde contenuto ne Il fantasma di Canterville potrebbe oggi applicarsi alle relazioni tra spagnoli e latinoamericani, tra la lingua ‘peninsular’ e il castigliano praticato nell’emisfero australe. La decisione della piattaforma streaming Netflix di fare ricorso ai ...

Marco Giallini : "A me hanno rotto le palle Perché Rocco Schiavone si fa le canne. E intanto c'è gente che pippa cocaina" : "A me hanno rotto le palle perché Rocco Schiavone si fa le canne. Cioè, è pieno di gente che prima pippa cocaina e poi alza il dito per giudicare una canna". Marco Giallini non usa mezzi termini, come il suo solito. In colloquio col Corriere della Sera, l'attore romano parla di cinema (in uscita Non ci resta che il crimine, del regista Massimiliano Bruno), della moglie Loredana, venuta a mancare nel 2011, delle amicizie nel ...

Annalisa Minetti massacrata sui social. Perché l'hanno offesa così : Annalisa Minetti è solo l'ultimo dei volti noti finito nel mirino degli haters. Loro l'attaccano, ma lei replica: "Non mi toccate. Per me è tutto più difficile è vero, ma vivo e vivrò sempre di più ...

Rigopiano - il padre di una vittima : "Mi hanno condannato Perché portavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Yuri Chechi si sfoga con la Balivo : "Ecco Perché non mi hanno invitato..." : "Motivi politici" così Yuri Chechi, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", spiega il mancato invito alle celebrazioni per i 150 anni della Federazione Ginnastica Italia. Il "Signore degli anelli", ...

Yuri Chechi si sfoga con la Balivo : 'Ecco Perché non mi hanno invitato...' : "Motivi politici" così Yuri Chechi, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", spiega il mancato invito alle celebrazioni per i 150 anni della Federazione Ginnastica Italia. Il "Signore degli anelli", ...

Perché Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno finalmente deciso di sposarsi dopo 10 anni insieme : "Era il momento giusto" The post Perché Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno finalmente deciso di sposarsi dopo 10 anni insieme appeared first on News Mtv Italia.

Maria Elena Boschi - 'vendetta' su Virginia Raffaele. Indiscrezione-bomba dalla Rai : Perché l'hanno cancellata : Non l'avrebbe presa bene, Virginia Raffaele . Secondo Italia Oggi , la decisione del neodirettore di Raidue Carlo Freccero di cancellare il programma della comica , 'annunciato in pompa magna dall'ex ...

Maria Elena Boschi - "vendetta" su Virginia Raffaele. Indiscrezione-bomba dalla Rai : Perché l'hanno cancellata : Non l'avrebbe presa bene, Virginia Raffaele. Secondo Italia Oggi, la decisione del neodirettore di Raidue Carlo Freccero di cancellare il programma della comica ("annunciato in pompa magna dall'ex direttore Gabriele La Porta") sarebbe motivata da questioni diplomatico-politiche. Leggi anche: La nuov

Ciclismo - le verità di Viviani : “ci sta essere considerato il velocista numero uno al mondo. Gaviria? Ecco Perché lo hanno sacrificato” : Il corridore italiano ha parlato di sè e della prossima stagione, sottolineando di voler dare continuità ai risultati ottenuti nel 2018 Un 2018 chiuso con un numero impressionante di successi, ben diciotto come nessun altro al mondo. Una stagione da ricordare e, magari, da migliorare in questo 2019 appena arrivato, nel corso del quale Elia Viviani ha intenzione di crescere ancora. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Nugnes attacca il M5s : “Perché non me lo hanno detto che era sogno?” : Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce i primi effetti. La senatrice 5 stelle, Paola Nugnes, esplode: "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle citta', almeno.. Perche' non mi hanno chiamata e non mi hanno detto, prima, "che dici, uno vale ...