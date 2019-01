Pedofilia : summit febbraio darà regole : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 16 GEN - Per papa Francesco "è fondamentale che tornando nei loro Paesi, nelle loro diocesi, i vescovi venuti a Roma" per l'incontro di febbraio sulla protezione dei ...

Vittime Pedofilia alla Cei prima del summit in Vaticano : La presidenza della Cei incontrerà alcune Vittime di abusi da parte dei preti prima del summit voluto dal Papa in Vaticano e che vedrà riuniti i capi delle Chiese per arginare la piaga della pedofilia.