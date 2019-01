Pattinaggio artistico | Europei 2019 | come vederli in tv e streaming Il programma e il

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Matteo Rizzo - obiettivo top 5! Nuovo programma libero per incantare tutti : Due anni fa è stato una sorpresa, l’anno scorso una rivelazione. Grazie agli straordinari risultati raggiunti nel corso del tempo Matteo Rizzo si appresta ora ad affrontare i primi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, da protagonista assoluto. Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi arriva all’importante rassegna continentale dopo aver conquistato una ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Daniel Grassl al debutto in società. Due programmi molto ambiziosi per stupire : Tra gli atleti azzurri che faranno il loro debutto ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in programma nella capitale bielorussa di Minsk dal 21 al 27 gennaio, i riflettori saranno particolarmente puntati su Daniel Grassl, sedicenne altoatesino che nella prima parte di stagione ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori di tutto il mondo per via del suo impressionante bagaglio tecnico. L’atleta ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : alla scoperta di Lara Naki Gutmann - giovane promessa azzurra in rampa di lancio : La squadra della Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico che tra meno di una settimana affronterà i Campionati Europei, quest’anno in programma nella città di Minsk (Bielorussia), è un mix perfetto tra pattinatori veterani e nuove, giovanissime, promesse. Tra queste spicca Lara Naki Gutmann, sedicenne di Rovereto tesserata con il Circolo Pattinatori Artistici di Trento, società sportiva già passata agli onori delle cronache per aver ...

Pattinaggio artistico - Europei Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Manca solo una settimana a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Dal 21 al 27 gennaio infatti, l’Arena Sportiva della città di Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno giunti all‘edizione numero centoundici. La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio bielorusso con una squadra competitiva, ben bilanciata tra veterani e giovanissime promesse. I riflettori ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup 2019 : Marina Piredda trionfa in categoria Senior - quinto posto per Lara Naki Gutmann. In campo maschile seconda posizione per Gabriele Frangipani : Archiviata la pausa natalizia, la Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico ha ripreso il suo cammino internazionale continuando a registrare importanti risultati. Sul ghiaccio della Tor-Tor Arena di Mentor (Polonia) è infatti andata in scena questa settimana la Mentor Torun Cup 2019, classico appuntamento di inizio anno giunto all’ottava edizione. La giovanissima Marina Piredda, all’esordio nella massima categoria, ha conquistato ...

Pattinaggio artistico - l’Italia verso gli Europei. Senza Carolina Kostner - fari puntati su Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise : Manca sempre meno ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, uno degli appuntamenti più attesi Della stagione, in programma nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. Nonostante l’asSenza di peso Della regina Carolina Kostner, ancora fuori per infortunio, l’Italia si presenta alla rassegna continentale con una squadra agguerritissima, capitanata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise guidano la spedizione. Esordio per Daniel Grassl : A circa due settimane dall’inizio dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, sul portale dell’evento accessibile tramite il sito ufficiale dell’International Skating Union (ISU) è stato pubblicato l’elenco dei partecipanti, da cui si può desumere la lista dei convocati ufficiali azzurri. Come ampiamente previsto, a portare in alto la bandiera italiana ci ...

Pattinaggio artistico - Golden Skate Awards oggi in tv : orario d’inizio e su che canale vederlo. C’è Carolina Kostner! : oggi martedì 1° gennaio andrà in onda la differita di Golden Skate Awards, il Galà di Pattinaggio artistico che è andato in scena pochi giorni fa a Courmayeur. Italia 1 trasmetterà l’evento a partire dalle ore 19.25, un bel regalo di Capodanno per tutti gli appassionati di questo sport che potranno così gustarsi le esibizioni di alcuni atleti di punta tra cui anche Carolina Kostner che ha dovuto rinunciare a partecipare agli Europei ma che ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner bersagliata dagli infortuni. Ora tutto sui Mondiali : La sfortuna sembra non lasciare un attimo di tregua a Carolina Kostner. La regina azzurra, infatti, pochi giorni fa ha rotto gli indugi, comunicando la sua assenza, dopo le tappe del circuito Grand Prix, anche ai campionati europei che si solgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. Piove sul bagnato per la campionessa altoatesina che, in pieno recupero dal brutto infortunio all’anca e da una tendinite, è stata vittima di un ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner out per gli Europei - ma il mirino è già puntato sui Mondiali di Saitama : Come si temeva, Carolina Kostner non sarà in grado di essere al via degli Europei di Pattinaggio artistico che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 23 al 25 gennaio 2019. La fuoriclasse altoatesina (come ha riportato la Gazzetta dello Sport) è out dalle gare dai Mondiali di Milano che si sono disputati a marzo, ed è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio all’anca che l’ha lasciata ai box per lungo tempo. Come se ...

Pattinaggio artistico - Calendario Europei 2019 : programma - orari e tv : Dal 23 al 27 gennaio l’Arena sportiva situata a Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, certamente uno degli eventi clou dell’intera stagione sportiva. Nonostante non siano ancora note le convocazioni ufficiali, con tutta probabilità a rappresentare i colori azzurri saranno, per ciò che concerne la specialità del singolo, Matteo Rizzo e Daniel Grassl nei maschi, Carolina Kostner (sperando che si ...

Pattinaggio artistico - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Dal 20 al 24 marzo 2019 la Super Arena situata nella prefettura di Saitama (Giappone) ospiterà i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, a cinque anni di distanza dalla celebre edizione post olimpica del 2014 che ha visto trionfare Anna Cappellini e Luca Lanotte. A rappresentare i nostri colori nella competizione più importante di tutta la stagione ci saranno certamente Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène Guignard-Marco Fabbri, ...

Pattinaggio artistico - Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non parteciperanno agli Europei di Minsk : La coppia di artistico russa formata da Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, a causa di un problema di natura medica di quest’ultimo, non prenderà parte ai prossimi Campionati Europei in programma a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio 2019. La notizia è arrivata tramite una nota diffusa sul sito ufficiale della federazione russa. La coppia, medaglia di bronzo alla rassegna continentale 2018, aveva da poco ricevuto la convocazione ...