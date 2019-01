Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

La Lega boccia il generale Ricciardi in quota M5s per il Parco del Circeo : Roma, 16 gen., askanews, - 'Il generale Ricciardi è persona di grandissimo spessore, essendo in pensione anche a costo zero, insignito della benemerenza ambientale d'oro, l'over the top della gestione ...

Parco del Circeo - governo va sotto in Commissione Ambiente. Si spaccano Lega e 5S : "La politica ha il compito di nominare i migliori presidenti per la loro gestione e i partiti devono restarne fuori", ha aggiunto Costa. "Per il Parco del Circeo, così come per tutti gli altri parchi,...

Parco del Circeo - governo battuto in Senato sulla nomina del presidente : la Lega vota con Fi. Ira dei 5Stelle : No alla nomina del generale del corpo d'armata dei carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'ente Parco del Circeo. Il governo è stato battuto in commissione ambiente a Palazzo Madama dove è ...

Affitti mai riscossi al Parco Verde - sanatoria lampo per sorella del boss : Maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania sul Parco Verde di Caivano. Case occupate abusivamente, Affitti e indennità di occupazione mai pagate per 750 abitazioni popolari, anno 2009, e 34 ...

Presidenza Parco Circeo - Costa : “Lega boccia Ricciardi? La nomina è atto del ministro - nome resta quello” : Dopo la bocciatura in commissione Ambiente sulla nomina del generale Andrea Ricciardi, proposto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a causa della contrarietà della Lega, è lo stesso ministro a ribadire di non voler fare passi indietro: “Grave l’atto della Lega? Per carità, io sono convinto che il suo nome resta quello più adatto, di altro profilo, se ne ridiscuterà senz’altro. Il nome resta quello? Assolutamente sì, qui ...

Presidenza Parco del Circeo - Lega boccia il nome proposto da Costa. Il ministro : “Niente diktat - partiti fuori dalle nomine” : Il governo si divide in commissione Ambiente a Palazzo Madama sul nome per la Presidenza del parco del Circeo. La Lega ha votato contro la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che aveva messo in votazione il nome del generale Andrea Ricciardi. In 13 hanno votato contro, 7 sono invece stati i voti favorevoli e 2 gli astenuti. Per il questore leghista e componente della commissione Ambiente, Paolo Arrigoni, il no è dovuto a una ...

Governo va sotto sul Parco del Circeo - si spaccano Lega e 5S : "La politica ha il compito di nominare i migliori presidenti per la loro gestione e i partiti devono restarne fuori", ha aggiunto Costa. "Per il Parco del Circeo, così come per tutti gli altri parchi,...

Parco Circeo - sgambetto della Lega : vota con azzurri e FdI E il governo va sotto : Momenti di tensione nella maggioranza. Il governo è stato battuto in commissione Ambiente al Senato sul parere che riguarda la nomina del nuovo presidente del Parco del Circeo. Infatti la Lega ha votato insieme alle opposizioni e di fatto con Forza Italia e Fratelli d'Italia: "Sul parere in commissione Ambiente del Senato alla nomina del generale Ricciardi a nuovo presidente del Parco del Circeo tutto il centrodestra, Lega compresa, ha votato ...

Ambiente - governo battuto sulla nomina del presidente del Parco del Circeo : Dissidi sull'Ambiente, ancora una volta. Il governo è stato battuto in commissione Ambiente del Senato sul parere relativo alla nomina del nuovo presidente del parco del Circeo. La Lega ha votato contro assieme alle opposizioni e, in particolare, alle forze di centrodestra, FI e FdI."Sul parere in commissione Ambiente del Senato alla nomina del generale Ricciardi a nuovo presidente del parco del Circeo tutto il centrodestra, Lega ...

Presidenza Parco del Circeo - maggioranza va sotto in commissione Ambiente : Lega non vota nome proposto da Costa : In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Andrea Ricciardi per la Presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La maggioranza M5s-Lega si è spaccata. La Lega ha votato contro la proposta del ministro ...

Como : al via i lavori del nuovo Parco agricolo di Lomazzo firmato Comonext : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Sono partiti, nel comasco, i lavori per la riqualificazione dell’area verde adiacente al digital innovation hub che sorge sull’area dell’ex cotonificio Somaini. In base a una convenzione stipulata con il Comune di Lomazzo, Comonext realizzerà un grande spazio verde per

Roma : rinvenuto corpo esanime senzatetto in Parco della Resistenza : Roma " Il cadavere di un senza fissa dimora, riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna, e' stato ritrovato questa mattina all'interno del Parco della Resistenza in zona Piramide. L'uomo ...