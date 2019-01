Parco Circeo | sgambetto della Lega | vota con azzurri e FdI E il governo va sotto

Ambiente - governo battuto sulla nomina del presidente del Parco del Circeo : Dissidi sull' Ambiente , ancora una volta. Il governo è stato battuto in commissione Ambiente del Senato sul parere relativo alla nomina del nuovo presidente del parco del Circeo . La Lega ha votato contro assieme alle opposizioni e, in particolare, alle forze di centrodestra, FI e FdI."Sul parere in commissione Ambiente del Senato alla nomina del generale Ricciardi a nuovo presidente del parco del Circeo tutto il centrodestra, Lega ...

Ambiente - Parco Circeo : governo battuto : 13.12 No alla nomina del Generale del corpo d'armata dei Carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'Ente Parco del Circeo . Il governo viene battuto in commissione Ambiente a Palazzo Madama dove passa la relazione contraria alla nomina. Quella del governo , per contrasti tra M5s e Lega, viene bocciata con 13 voti contrari, 7 favorevoli e 2 astenuti. Nella commissione siedono tra gli altri i senatori M5s 'dissidenti' Mantero e Nugnes.

