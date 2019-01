agrigento.gds

: Ospedali nell'Agrigentino, arriva la nuova strumentazione per la Tac - palermo24h : Ospedali nell'Agrigentino, arriva la nuova strumentazione per la Tac - bilirubinaa : @emotionfede terza media: ospedali nella seconda guerra mondiale; maturità: l’epilessia nell’arte - loureiro1966 : RT @M5SNovara: Nemmeno i vergognosi scandali avvenuti nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, invaso svariate volte dalle formiche negl… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) ... l Asp ha gi dato il via alle procedure per perfezionare l acquisto chiavi in mano dei macchinari aderendo all accordo quadro stipulato tra la Consip, per conto del ministero dell Economia e delle ...