Oroscopo del 30 gennaio | opportunità per i Pesci | Leone al top

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

L'Oroscopo del 17 gennaio : Scorpione 'vola alto' - Leone deluso in amore : Le previsioni astrologiche nella giornata del 17 gennaio sottolineano con accuratezza gli avvenimenti che interessano la sfera professionale e gli affetti. I transiti planetari intrecciano le vicende dei segni zodiacali nello sconfinato e misterioso mondo dello Zodiaco. Cosa ci riserva L'oroscopo giornaliero segno per segno nella giornata di giovedì? Gli astri assicureranno fortuna e benessere? Qui di seguito il responso. Oroscopo di giovedì 17 ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : i pianeti a favore dell'Ariete - come andrà la giornata? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?

Oroscopo del weekend dal 18 al 20 gennaio : cambiamenti in vista per il Capricorno : gennaio è un mese davvero molto controverso per molti segni zodiacali. Spesso durante questo periodo dell'anno nascono nuove sfide e molti segni si pongono degli obbiettivi ambiziosi da superare. Durante il fine settimana alcuni segni si trovano al massimo delle proprie energie, come Ariete e Cancro, mentre altri segni vivranno situazioni particolari che necessitano di moltissimi sforzi e vitalità per essere superate. Scopriamo insieme quali ...

Oroscopo del 29 gennaio : Sagittario favorito sul fronte amoroso : In questo martedì 29 gennaio 2019 troviamo Giove, Venere e la Luna (sino alle 16) nel Sagittario. Dopo si sposterà nel segno dello Scorpione. Plutone e Saturno nel Capricorno. Marte e Urano retrogrado in Ariete. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stazionerà in Pesci. Nodo Lunare in Cancro. Cancro inquieto Ariete: martedì ambivalente con la Luna amica nel pomeriggio che sorride ai nativi rendendoli affabili con le persone accanto. Meno ...

Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline : ottimo giovedì per Scorpioncini e Sagittarini : L'Oroscopo del giorno 17 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo giovedì, svelando la classifica e le previsioni per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. In evidenza in questo articolo il quarto giorno dell'attuale settimana, analizzato principalmente sui comparti relativi ad amore e lavoro. Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 16 gennaio : oroscopo Paolo Fox di domani, 16 gennaio: previsioni segni di Aria Cosa sarebbe la settimana senza l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Cominciamo, dunque, con le previsioni segno per segno del 16 gennaio con i segni di Aria. GEMELLI: il passato è passato e non devono assolutamente far sì che le criticità di una volta vadano a minare il terreno che hanno seminato. Nel 2019 raccoglieranno buoni frutti. BILANCIA: sul lavoro la vena ...

Oroscopo del 15 gennaio : Pesci bene in amore - Cancro sottotono : La terza settimana del mese è da poco iniziata, scopriamo quali saranno i presagi dell’astri e delle stelle per questa nuova giornata. Ecco di seguito l’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 15 gennaio, segno per segno, con predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: la giornata potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per i nati ...

Oroscopo del mese di febbraio - novità in amore per il Capricorno e i Pesci : L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia. Le stelle dell'Oroscopo di febbraio Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà ...

Oroscopo del 28 gennaio : stabilità amorosa per il Cancro : In questo lunedì 28 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario, mentre Urano e Marte in Ariete con il Sole e Mercurio in Acquario. La Luna in Scorpione e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Armonie amorose per il Cancro Ariete: lunedì di riassetto lavorativo. I nativi avranno a che fare con la sistemazione degli impegni lavorativi in essere e vaglieranno ciò che sarà bene ...

Oroscopo del 27 gennaio : Scorpione favorito in amore : In questa domenica 27 gennaio 2019 troviamo Mercurio ed il Sole in Acquario. Nettuno in Pesci e la Luna in Scorpione, mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete, con Giove e Venere in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Cancro galante Ariete: voglia di mondanità. Seppur con un carattere fumantino dovuto agli influssi odierni riusciranno a convincere il partner a partecipare ad una serata speciale già ...

Oroscopo del giorno 15 gennaio : miglioramenti per il Toro : Prosegue la nuova settimana del mese. Di seguito le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la giornata di martedì 15 gennaio 2019. Ariete: in amore continua il transito di Marte nel segno, molti hanno ritrovato una buona energia e più voglia di fare. Nel lavoro la creatività non manca, se siete a contatto con il pubblico riceverete molto di più In questa fase....Continua a leggere

Oroscopo del 26 gennaio : Gemelli e Bilancia in pole position : Nella giornata di sabato 26 gennaio 2019 troviamo Marte e Urano in Ariete, Venere e Giove in Sagittario, Mercurio ed il Sole in Acquario. Mentre la Luna sarà in Bilancia, Nettuno si troverà in Pesci e infine Saturno e Plutone saranno in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro. Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni zodiacali per tutti i 12 segni....Continua a leggere

Oroscopo di mercoledì 16 gennaio : Acquario 'top del giorno' - momento no per il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno. In questo caso, ad ...