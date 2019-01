Ora sulla Luna germoglia il cotone (seminato dai cinesi) : La Cina ha fatto circolare la notizia con la stessa enfasi data alla conquista della faccia nascosta della Luna. Nella sonda Chang'e 4 è nato il primo germoglio di cotone, prima sostanza vivente a generarsi sulla Luna. La nascita della piccola pianta avviene meno di due settimane dopo lo sbarco della sonda sul lato invisibile del satellite terrestre. Il 3 gennaio Chang'e 4, che porta il nome della dea Luna della mitologia cinese, ha conquistato ...

Bocciatura sonOra per il piano May sulla Brexit. Cosa può succedere da oggi : Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica ...

Il piccolo Yulen è ancOra nel pozzo ma un esperto dubita sulla reale presenza del ragazzo : Yulen è precipitato nel pozzo da moltissime ore ormai: vani sono stati fino ad adesso tutti i tentativi di salvarlo, e mentre i media di tutto il mondo sperano nella riuscita delle operazioni di salvataggio, un esperto esprime dei dubbi sulla situazione di Yulen. Yulen e il suo angelo custode Oliver I genitori del bimbo di due anni intrappolato dentro un pozzo profondo più di 100 metri sono in queste ore sostenuti dal lavoro di alcuni psicologi ...

AncOra vernice rossa sulla sede di Casapound - rivendicata da Genova antifascista : Per i militanti di Genova antifascista "i rigurgiti nazionalpopulisti stanno attraversando tutta l'Europa, forieri di politiche razziste e classiste, portatori di morte come la recente cronaca da ...

Agenti della Stradale travolti da un tir mentre lavOrano : tre morti sulla Catania-Messina : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente Stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha ...

Terremoto in Romagna - scosse a Ravenna e Cervia : ancOra paura sulla costa adriatica : Nuova scossa di Terremoto in Romagna: a mezzanotte scossa di magnitudo 4.6 localizzata 11 km ad est di Ravenna (ipocentro a 25 km di profondità), ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Mezz'ora dopo una replica di minore intensità, di magnitudo 3.0, con epicentro a 9 km da

AncOra un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta : consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della ... : Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta: consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della strada Cronaca Nera Domenica 13 Gennaio '19, h.21.25 redazione 12vda.it Sono stati dimessi nella mattinata di lunedì 14 gennaio la donna 44enne ed il ventenne che sono rimasti convolti in un incidente ...

Tor Vergata - la lettera del ricercatore a FiOramonti : “Dica una parola sulla gestione dell’ateneo” : Pubblichiamo la lettera del ricercatore di Tor Vergata Giuliano Grüner, ricercatore universitario e professore aggregato di diritto amministrativo a Tor Vergata, che ha portato il rettore Giuseppe Novelli sul banco degli imputati rispetto alle procedure dei docenti a chiamata vincendo davanti al Consiglio di Stato. Sig. Vice Ministro Lorenzo Fioramonti, Le scrivo questa lettera per illustrarLe l’epilogo – quantomeno sul piano della giustizia ...

La Bari vince ancOra e va a più 12 sulla Turris : Imbattuta nel girone I Giornata forse decisiva per il girone I della Serie D. La Bari – società di De Laurentiis guidata dal figlio Luigi – ha allungato ulteriormente in classifica sulla Turris. Dopo 19 partite, i punti di vantaggio sono 12. La Bari ha vinto 2-1 sul terreno della Sancataldese mentre la Turris ha perso – sempre per 2-1 – in casa del Troina squadra della provincia di Enna. I pugliesi sono ancora imbattuti, ...

Libia - ancOra violenza sulla strada che porta ad elezioni? : ... "che già occupano la scena politica caotica e stavano cercando di far naufragare la riunione per mantenere il loro potere, piuttosto che trovare una soluzione politica a lungo termine". Ma se da un ...

Tagli sulla salute mentale - Ora i fondi - magicamente - ci sono : Una magia che restituisce la misura della confusione e delle bugie che caratterizzano questa stagione politica a 5 Stelle'. Contro i Tagli alla quotidianità di persone psicologicamente disagiate si ...

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati delusi. “Confronto fallimentare - Ora un nuovo tavolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...

AncOra bufera sulla Ferragni : "Ma il senso di quella giacca?" : Non c'è pace per Chiara Ferragni che, di nuovo, viene bersagliata dai suoi followers. Fino a qualche giorno fa è stata presa di mira per gli eccessi, anche un po' trash, della sua Luna di Miele alle ...

F1 - Mondiale 2019 : anche la Red Bull adotta i cerchi fOrati in stile Mercedes? Incognita sulla Ferrari : Siamo in pieno inverno e le varie scuderie stanno preparando le monoposto che dovranno affrontare il Mondiale di Formula Uno. Mancano due mesi all’inizio della rassegna iridata, sono momenti febbrili per tutti i team che devono trovare le giuste soluzioni tecniche per essere altamente competitivi nell’arco dell’intera stagione. Arrivano nel frattempo delle importanti indiscrezioni da Milton Keynes dove la Red Bull sta ...